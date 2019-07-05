День Конституции отмечается на фоне взаимоисключающих мнений о конституционном кризисе

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сегодня выступил с поздравительным посланием по случаю Дня Конституции.

В послании, в частности, отмечается: «Произошедшие в прошлом году в нашей стране события, которые по своему характеру полностью соответствовали букве и духу Конституции, еще раз доказывают, что наши шаги нацелены на обеспечение и укрепление верховенства права и закона».

Премьер-министр заверил, что власти будут последовательно продолжать реформы в правовом поле и шаги по созданию полностью независимой судебной системы.

«Своими непоколебимыми шагами мы исключим возможные посягательства на конституционный строй и полностью претворим в жизнь гарантированные Конституцией права и свободы граждан Республики Армения», - подчеркнул Пашинян.

В связи с Днем Конституции поздравительное послание направил также президент страны Армен Саркисян.

«Мы все равны перед Конституцией. Мы все носители государственности», - отметил он.

На фоне ситуации вокруг Конституционного суда (КС) примечательно послание председателя Конституционного суда Грайра Товмасяна по случаю Дня Конституции.

Глава КС убежден, что сильную, демократическую и развивающуюся Армению возможно построить не на эмоциях, а исключительно в условиях верховенства законов и Конституции.

«Уверен, что мы должны руководствоваться этой идеей и вместе построить государство, развивающееся на основе соблюдения принципа разделения властей и взаимного уважения», – также говорится в послании Грайра Товмасяна.

День Конституции в Армении отмечается на фоне противоположных мнений о ситуации, сложившейся вокруг Высокого суда. По мнению одной части экспертов, в Конституционном суде сложился кризис, другая часть экспертов, напротив, не видит кризиса.

О кризисе заявил новоизбранный судья КС Ваге Григорян в своем письме, адресованном правительству, Национальному собранию и Общему собранию судей. В письме Григорян указал причины кризиса.

По интерпретации Григоряна, в Конституционном суде есть всего два судьи, один из них – он сам, другой - Арман Диланян, все остальные являются членами, которые не могут считаться судьями и принимать решения.

В профессиональном поле позиции также разделились.

Заведующий кафедрой конституционного права факультета юриспруденции Ереванского государственного университета Вардан Айвазян считает обоснования Григоряна субъективным толкованием. «В данном случае высказанное им мнение не имеет никакого отношения к объективной истине, и я считаю, что нет никакой необходимости придавать такое большое звучание этому субъективному мнению», - сказал Айвазян.

Между тем, доцент той же кафедры Самвел Мурадян считает обоснованными приведенные Ваге Григоряном аргументы о том, что в Конституционном суде сложился кризис. Правовед согласен, что термины судья КС и член КС не идентичны. «Члены суда могут действовать до истечения срока своих полномочий. Конституция дала им такую возможность, не ухудшила их положение. То есть, они и зарплату могут получать, и участвовать в заседаниях. Но какова правовая ценность принятого ими решения? Здесь есть сомнения», - сказал он.

Правовед видит разные пути решения проблемы, один из них - отставка членов и председателя КС.