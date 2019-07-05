Безоговорочное соблюдение Конституции является священным долгом всех нас - премьер

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сегодня выступил с поздравительным посланием по случаю Дня Конституции.

В своем послании, текст которого опубликован на официальном сайте главы армянского правительства, Пашинян, в частности, отметил:

«Произошедшие в прошлом году в нашей стране события, которые по своему характеру полностью соответствовали букве и духу Конституции, еще раз доказывают, что наши шаги нацелены на обеспечение и укрепление верховенства права и закона.

Безоговорочное соблюдение главного закона – Конституции – является священным долгом всех нас, и мы последовательно продолжим шаги по проведению реформ правовой сферы и становлению полноценной независимой судебной системы. В данном вопросе мы чувствуем полноценную поддержку общества, что придает дополнительный импульс нашим действиям.

Своими непоколебимыми шагами мы исключим возможные посягательства на конституционный строй и полностью претворим в жизнь гарантированные Конституцией права и свободы граждан Республики Армения.

Уважаемые граждане Республики Армения,

Вновь поздравляя с этим важным днем, желаю всем нам мира, счастья и всего наилучшего».