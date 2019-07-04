Более 200 историй о сексуальном насилии - за 36 часов

В фейсбуковском Messenger’е журналистки Люси Кочарян уже второй день не прекращается поток сообщений, полных ужасных личных историй. Все эти истории объединяет одна тема - сексуальное насилие.

Люси рассказывает, что все началось со статьи в «Хетк» о чешской художнице Эве, подвергшейся в Армении сексуальному насилию, которую она опубликовала на своей странице в Facebook. После этого Люси начала получать письма от пользователей.

«Количество писем с каждым часом росло как снежный ком, Messenger «разрывался» от сообщений, почти все, 90 процентов – реальные пользователи, которые годами были моими подписчиками и доверяют мне как журналисту», - отметила Люси Кочарян.

Вчера вечером она насчитала более 200 историй, присланных ей за 36 часов, и все они о сексуальных домогательствах. Часть из них Люси разместила на своей странице с хештегом «голос насилия», который получил большой резонанс в соцсетях. Многие отреагировали резко и с удивлением: неужели все это происходит в Армении? Особенно, когда насильником-педофилом оказывался, к примеру, один из родственников: дедушка, дядя или двоюродный брат.

«Я не думаю, что они не знали, вновь повторяю, здесь, по моему личному наблюдению, срабатывает широко распространенный синдром самообмана. Насилие, домогательства, изнасилования бывают абсолютно во всех обществах, во всех странах, у нас другая проблема, у нас проблема в том, что бывает после этого. У нас проблема в том, что об этом не говорят, не сообщают», - сказала Кочарян.

Координатор Кризисного центра сексуального насилия Татевик Агабекян не сомневается, что этот поток анонимных историй является реальным, и, по крайней мере, для них он не стал неожиданным.

«Очень интересно, что люди постоянно пытаются отрицать эту реальность, даже сейчас, когда ежедневно появляются множество историй. Все равно, они склонны обвинять людей в том, что это лживые истории и так далее. То есть, мне кажется, в любом случае, есть факт невосприятия того, что это армянская действительность», - подчеркнула Агабекян.

Центр с начала этого года занимается 10 случаями, 8 из них связаны с насилием в отношении детей. Среди них случай 13-летней девочки с инвалидностью, забеременевшей вследствие сексуального насилия. Татевик Агабекян подчеркивает, что важно, чтобы потрясшие интернет в эти дни истории стали также поводом для действий и чтобы дающие в соцсетях обещания чиновники не просто хотели хорошо выглядеть на фоне поднявшегося шума.

«Многие истории начинаются с того, что люди признаются, что «все это мне напомнило», что «в результате всего этого я вновь пережила», и когда в памяти людей всколыхнулись все эти воспоминания, как будто мы вновь возвращаем их в ту реальность, в которой они переживают эти эмоции, что потом им предлагается? В этой части вопрос остается открытым. Произошла активизация государственных структур, что очень интересно и что иногда не происходит во время конкретных случаев, когда указывается на пробелы в оказании помощи, хотя бы нашей же организацией, когда говорится, что есть такие проблемы и что в этом направлении следует предпринять какие-то шаги», - сказала Татевик Агабекян.

Люси Кочарян следит за потоком писем, она не сомневается, что, именно заявляя о сексуальном насилии, можно добиться его предотвращения, но эти истории она больше не станет публиковать на своей странице.

«Я сохраню эти письма и подумаю над тем, как создать платформу, где все эти анонимные истории найдут свое место, цель одна – оказать этим людям помощь» - сказала журналистка.

Она уверена: сначала нужно понять, почему люди традиционно не сообщают о том, что с ними случилось и что, конечно, наложило на них свой отпечаток. У Люси уже есть анализ на основе этого потока писем.

«Недоверие по отношению к собственным родителям, недоверие к родным и родственникам, страх подвергнуться осуждению в обществе и бездействие полиции», - сказала Кочарян.

Одной из причин того, что люди скрывают факт совершенного над ними насилия, и Люси, и Татевик считают традиционное армянское обвинение – жертва сама виновата. По мнению Люси, положительным последствием обсуждения анонимных историй станет то, что молчание будет прервано и параллельно с сексуальным образованием и информированием начнутся реформы – от детских садов до судов.