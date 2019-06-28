Ваге Григорян видит три варианта разрешения сложившейся ситуации в КС - Арарат Мирзоян

Новоизбранный судья Конституционного суда (КС) Армении Ваге Григорян предлагает пути выхода из сложившегося в КС кризиса. Предложения в объемном письме накануне были направлены президенту, правительству, Национальному собранию и Общему собранию судей. Экземпляры письма будут направлены всем депутатам, после чего начнутся обсуждения, сегодня на брифинге с журналистами заявил спикер парламента Арарат Мирзоян

«Я приветствую, во-первых, тот факт, что он направил письмо всем органам и пригласил их к широкой дискуссии, потому что из таких кризисов народы и страны выходят путем широких дискуссий и, насколько это возможно, широкого консенсуса», - отметил Мирзоян.

Ваге Григорян заявил о кризисе в Конституционном суде 20 июня, когда приносил присягу в качестве новоизбранного судьи КС в Национальном собрании. Он обосновал свое заявление тем, что является одним из двух избранных судей в КС, остальные, включая председателя КС Грайра Товмасяна, имеют статус члена. Согласно измененному в 2018 году конституционному закону, решения КС принимают судьи, решения принимаются голосами как минимум пяти судей, между тем, семеро из состава КС имеют статус члена, а член не имеет подобных полномочий.

Ваге Григорян в тот день заявил, что идет в КС с полномочиями председателя КС. Параллельно эту должность продолжает занимать Грайр Товмасян. Уже неделю юристы и политики обсуждают пути выхода из этой ситуации. Ваге Григорян представил три варианта.

«Аргументировав и обосновав существование кризиса, если сказать немного условно, Ваге Григорян, по сути, видит три варианта решения, начиная от фиксирования существующей ситуации как нормальной и заканчивая изменениями в той или иной мере. Я не буду представлять все три варианта. […] Мы можем зафиксировать, что имеет место неопределенность. Думаю, что все здесь согласны, что есть неопределенность, и нам нужно провести дискуссии как среди широкой общественности, так и в рамках органов, формирующих состав суда: Общего собрания судей, правительства, Национального собрания и президента, среди представителей этих органов, чтобы понять, как наша страна будет выходить из этого кризиса», - подчеркнул председатель НС.

Арарат Мирзоян подробно решения не предоставил. Пока ни одна структура содержание письма Григоряна не опубликована. Кандидатов в судьи выдвигают президент, правительство и Общее собрание судей. Сейчас настала очередь правительства. Мы поинтересовались у спикера парламента, возможно ли, что одним из вариантов решения является выдвижение кандидатов на вакантные должности судей, тем более, что должности семи судей являются вакантными.

«Этот путь не столь уж приветствуется: правительство выдвинет трех кандидатов, у нас будет пять судей, и мы скажем – все, достаточно. Нет, я говорю о преодолении кризиса путем широкого консенсуса, думаю, что предложенный вами вариант является чуть более силовым и не может найти широкого принятия. Я не сторонник этого варианта», - ответил Мирзоян.

Один экземпляр этого письма был направлен членам Конституционного суда. Реакция не замедлила последовать.

От имени членов Конституционного суда несколько часов назад было распространено заявление, в котором говорится, что в эти дни преобладающее большинство мнений относительно Конституционного суда являются политическими, поэтому члены КС на них не реагируют.

«По поводу правовых вопросов считаем необходимым отметить, что частные мнения, своеобразные толкования Конституции о Конституционном суде, естественно, не могут привести к каким-либо правовым последствиям. Учитывая, что озвученные правовые вопросы согласно Конституции и конституционному закону «О Конституционном суде» могут стать предметом рассмотрения Конституционного суда, мы воздерживаемся от публичного выражения мнения по этим вопросам. Конституционный суд работает и будет работать в нормальном режиме, подчиняясь исключительно Конституции и обеспечивая верховенство Конституции», - отмечается в заявлении.

«В разрешение этого кризиса должны внести свой вклад все, в том числе, я бы даже сказал, в первую очередь Грайр Товмасян», - подчеркнул спикер НС Арарат Мирзоян.

Мирзоян также ожидает услышать мнение Грайра Товмасяна относительно преодоления сложившегося в Конституционном суде кризиса.