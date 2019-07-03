Премьер-министр Армении посетит Вьетнам и Сингапур

Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян вместе с супругой Анной Акопян 4-6 июля с официальным визитом посетит Социалистическую Республику Вьетнам.

Как сообщает пресс-служба главы армянского правительства, в ходе визита Никол Пашинян встретится с премьер-министром Вьетнама Нгуен Суан Фуком. Затем главы правительств двух стран выступят с заявлениями для СМИ по итогам переговоров. От имени премьер-министра Вьетнама в честь Никола Пашиняна и г-жи Анны Акопян будет дан официальный ужин. Премьер-министр Пашинян встретится с председателем Национального собрания Вьетнама Нгуен Тхи Ким Нган.

Никол Пашинян посетит Мемориал погибшим в борьбе за независимость и свободу Вьетнама героям, а также мавзолей основателя Социалистической Республики Вьетнам Хо Ши Мина. Премьер-министр также встретится с руководством Торговой палаты Вьетнама и вьетнамскими бизнесменами, посетит посольство Армении во Вьетнаме, где он встретится с членами общественной организации «Дружба Вьетнам-Армения».

7-9 июля по приглашению премьер-министра Сингапура Ли Сянь Луна Никол Пашинян с официальным визитом посетит Республику Сингапур.

В рамках визита премьер-министр Армении встретится с высшим руководством Сингапура: президентом Сингапура Халимой Ягоб, премьер-министром Сингапура Ли Сянь Луном, спикером парламента Сингапура Тан Чуан-Джином. Запланировано подписание документов о двустороннем сотрудничестве.

Премьер-министр Никол Пашинян посетит армянскую церковь Святого Григория Просветителя в Сингапуре, где встретится с представителями армянских общин Сингапура и соседних стран. Запланированы встречи премьер-министра Никола Пашиняна с деловыми кругами Сингапура.