Премьер Армении провёл телефонный разговор с президентом Казахстана

Премьер-министр Армении Никол Пашинян провёл телефонный разговор с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

Как сообщает пресс-служба главы армянского правительства, в ходе телефонного разговора премьер-министр Армении как глава председательствующего в ЕАЭС государства обсудил с президентом Казахстана вопросы деятельности Евразийского экономического союза, а также проведения саммита ЕАЭС 1 октября в Ереване.

Стороны обсудили также повестку расширения внешних связей ЕАЭС. В этом контексте был затронут процесс переговоров по подписанию соглашения о зоне свободной торговли между ЕАЭС и Сингапуром.