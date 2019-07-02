Возобновление работы рудника и горно-обогатительной фабрики в Техуте отложено до августа

Хотя комания «Техут» и заявила, что с 1 июля в полном объеме возобновит работу рудника и горно-обогатительной фабрики, но вчера работы так и не начались.
«Компания продолжает интенсивные подготовительные работы для перезапуска. С 25 июня прошла успешное испытание техника обогатительного комбината, отремонтировано необходимое оборудование. Предусмотрено, что комбинат в полном объеме возобновит работу с августа», - в беседе с Радио Азатутюн сказала начальник отдела информации и по связям с общественностью компании Марина Тунян.
Несколько дней назад в интервью Радио Азатуюн генеральный директор компании Владимир Наливайко сказал, что процесс тестирования полностью завершен и с 1 июля они начнут работу.
По его словам, в июле они должны были переработать полмиллиона тонн руды. Сегодня компания не поясняет, какие возникли проблемы и что заставило отложить запуск.
«Причина - продолжающийся процесс, в разных блоках ведутся подготовительные работы», - сказала сегодня Марина Тунян.
В интервью Радио Азатутюн Наливайко также сказал, что хвостохранилище Техутского рудника не имеет никаких технических проблем и готово для добычи до 7 млн тонн руды в год.
Отметим, что закрытый полтора года назад рудник перешел в собственность банка ВТБ за долги перед банком в размере 400 млн долларов.
«Думаю, что благодаря нашим показателям мы сможем обслуживать кредит, а также будем вести переговоры с банком, чтобы реструктурировать подобное кредитное обязательство, то есть, попытаться снизить проценты», - сказал Радио Азатутюн исполнительный директор компании Карен Казарян.
В ЗАО «Техут» сообщили, что на данный момент у них в штате 724 работника.
«В данный момент идет прием. В конце дня у нас будет 760 работников», - сказал начальник отдела информации и по связям с общественностью компании.
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