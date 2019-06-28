Рудник и горно-обогатительная фабрика в Техуте с 1 июля будут вновь введены в эксплуатацию

С 1 июля рудник и горно-обогатительная фабрика в Техуте будут вновь введены в эксплуатацию.

Исполнительный директор принадлежащей банку ВТБ компании «Техут» Карен Казарян говорит, что компания, унаследовавшая около 400 млн долларов кредитных обязательств, в состоянии погасить долги и работать с прибылью.

По его словам, в июле планируется произвести полмиллиона тонн медного концентрата, который будет полностью экспортирован.

«Да, у нас есть предварительные расчеты, мы составили бюджет компании до конца года, если цены сохранятся в пределах 6 тыс. долларов, уровень валовой прибыли составит от 30% до 40%», - в беседе с Радио Азатутюн сказал Казарян.

Компания, которая обещала тысячи рабочих мест жителям села Шнох и соседних общин, полтора года назад закрыла рудник и горно-обогатительную фабрику, заложенные в банке в счет крупного долга. Спустя несколько месяцев стало известно, что банк ВТБ конфисковал все имущество компании «Техут». Большинство из 1200 сотрудников стали безработными.

Перешедшая уже в собственность банка компания в настоящее время приняла на работу более 700 человек. Но это не радует местных жителей. Они считают, что жителей общин, подвергающихся непосредственному воздействию рудника, должны принимать на работу в первоочередном порядке. На днях жители даже в знак протеста перекрыли ведущую к руднику дорогу.

«В первую очередь там должны работать жители нашей общины, а уже потом другие, у нас других требований нет», - говорили протестующие.

Жительница общины Техут Анаит Амиджанян 10 лет назад потеряла 4500 квадратных метров пахотных земель и фруктовый сад, которые были признаны доминирующим общественным интересом в горнодобывающей промышленности, за что, по ее словам, она получила мизерную компенсацию. По словам женщины, до закрытия рудника члены ее семьи работали на руднике, сегодня все они безработные. «Мы потеряли все, что было нашим средством к существованию, все потеряли, и мы живем в прилегающей общине, если они сделали нас обездоленными, то должны в первую очередь нас принять на работу», - сказала Амиджанян.

Между тем, генеральный директор компании «Техут» Владимир Наливайко подчеркивает, что раньше из 1200 работников лишь 300 были из общины Шнох, а сегодня почти половина из 700 работников - жители соседних общин. Еще 200 человек они взяли на работу из города Алаверди, где также после закрытия медно-молибденового комбината 500 человек остались безработными.

«Для меня нет разницы - из Алаверди, Шноха или Техута. Но я поставил перед нашим руководством задачу набрать местные кадры, стараться извне не привлекать, но я не могу найти в селе Техут инженера-технолога, программиста или переводчика. Из 702 работников 524 – из Алаверди. Шноха, Техута и других прилегающих общин. А остальные 200 – такие как я», - в беседе с Радио Азатутюн сказал Наливайко.

Владимир Наливайко, который в течение 35 лет занимал руководящие должности в горнодобывающей промышленности в России, утверждает, что до закрытия на руднике и фабрике работало более 300 лишних работников. Он убежден, что на самом деле они были не важны для производства, но на них расходовались серьезные средства.

Наливайко привел такой пример: на горно-обогатительной фабрике использовались 12 устройств для управления производственным процессом. По его словам, их обслуживали высокооплачиваемые специалисты, специально приглашенные из Австралии. Они же решили сэкономить на этих роскошных зарплатах, а вместо этого подготовить местных работников.

Генеральный директор компании говорит, что вместо 1200 теперь у них будут работать 900 сотрудников. «В противном случае ненужные рабочие места приведут компанию к банкротству», - говорит руководитель компании.

«Здесь было слишком много заместителей, помощников, советников. Сегодня у нас нет ни одного заместителя. Мы создали очень компактную, очень экономичную структуру. Я и исполнительный директор. Затем у нас есть начальники производственных цехов. Дублирующих руководителей нет. Мы просто их уволили», - сказал Наливайко.

Только зарплата и вытекающие из нее налоги составляют 40% от общих расходов компании.

Исполнительный директор компании Карен Казарян сказал, что они сохранили прежние ставки заработной платы, во всяком случае, на первые месяцы после перезапуска.

Отметим, что 106 семей Техута и Шноха, которые 10 лет назад из-за горнодобывающей промышленности лишились своих земельных участков, намерены добиваться повторного рассмотрения своих дел в армянских судах.

Карен Казарян сказал, что в случае удовлетворения исков как правопреемники они будут обязаны выплатить жителям компенсацию. «Мы просто дождемся решений судов», - добавил он.