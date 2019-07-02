Пашинян и Лукашенко обсудили сотрудничество в рамках ЕАЭС

Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел телефонный разговор с президентом Беларуси Александром Лукашенко.

Как сообщает пресс-служба главы армянского правительства, в ходе телефонного разговора было обсуждено сотрудничество в рамках Евразийского экономического союза, в частности, вопросы, связанные с проведением саммита ЕАЭС 1 октября в Ереване.

В этом контексте также был затронут ряд вопросов расширения внешних связей ЕАЭС, в том числе перспективы подписания соглашения о зоне свободной торговли между ЕАЭС и Сингапуром.

Премьер-министр Никол Пашинян поздравил Александра Лукашенко с успешным проведением Вторых Европейских игр и с радостью отметил успешное участие армянских спортсменов в этих соревнованиях.

Премьер-министр также поздравил с Национальным праздником Беларуси и направил наилучшие пожелания дружественному белорусскому народу.