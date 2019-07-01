«Если мы не извлечем уроков, бархатная революция станет бархатным уходом» - Сасун Микаелян

Член-учредитель правящей партии «Гражданский договор», депутат фракции правящего блока «Мой шаг» Сасун Микаелян сегодня подверг резкой критике однопартийца, губернатора Котайкской области Романоса Петросяна.

Микаелян именно его обвинил в поражении кандидата от власти на выборах мэра Абовяна, подчеркнув, что Романос Петросян хочет стать «фигурой» в области, пытаясь сделать мэром своего кандидата, что ему так и не удалось.

Сасун Микаелян не скрывал, что проголосовал в партии против кандидатуры Григоря Гуляна, выдвинутого правящей партией, отметив, что действующий мэр Ваагн Геворкян, победивший на выборах в Абовяне, очень хорошо работает на посту мэра, ему удалось перевыплнить городской бюджет.

Геворкяна, которого поддержала партия «Процветающая Армения» (ППА), Микаелян знает давно, действующий мэр многие годы работал в парламентской комиссии по обороне в качестве эксперта и должен был продолжить работу.

Несмотря на то, что его точка зрения не была принята, Сасун Микаелян заверяет, что не действовал против кандидата от власти.

«Я не бил по кандидату от «Гражданского договора», я никого не призывал голосовать за действующего мэра. Ничего подобного не было. И на выборах в Абовяне «Гражданский договор» проиграл именно из-за Романоса, потому что он персонифицировал свою роль на выборах мэра Абовяна, плюс к этому представьте, если бы премьер-министр не поехал в Абовян, что бы произошло. Сегодня есть люди, которым народ по инерции по какому-то вопросу отдает голоса, и они думают, что стали фигурами или сыграли большую роль в армянской истории или в сегодняшних реалиях и в последней бархатной революции. К тому же, Романос не был столь уж активен во время бархатной революции, и если мы не извлечем уроков, эта бархатная революция с нашей стороны станет бархатным уходом», - сказал Микаелян.

На вопрос, значит ли это, что он не согласен с утверждением губернатора о том, что в Абовяне все еще правит криминально-олигархическая система, Сасун Микаелян ответил: эта система в Армении.

Напомним, после выборов губернатор Котайка сказал, что в Абовяне гражданин проиграл «депутату, живущему в криминально-олигархических, криминальных условиях».

«Идите и посмотрите, кто в Абовяне находится рядом с Романосом Петросяном. Это сын Каваля [бывший губернатор Котайка Коваленко Шахгельдян – ред.], те лица, которые имели тесные связи с Кавалем, он окружен этими людьми. А сегодня он говорит о системе ценностей, о новом движении», - сказал Микаелян.

Касаясь того факта, что на последнем съезде «Гражданского договора» он не вошел в состав правления партии, Сасун Микаелян, который до этого занимал должность председателя правления, сказал, что, возможно, причиной стали брожения внутри партии, но, все равно, факт неизбрания в состав правления его не волнует.

Между тем, напомним, губернатор Котайской области Романос Петросян вошел в состав правления правящей партии. Членом правления партии «Гражданский договор» является и премьер-министр Никол Пашинян.

На вопрос, кто эти люди, сформировавшие внутри партии команды, Микаелян не пожелал уточнить, сказав, что он не называет имена и что он более трех лет находился за решеткой, но и тогда не назвал имен.

Комментируя разговоры о том, что он, возможно, сложит с себя депутатский мандат, Микаелян сказал, что не знает, чья это мечта, но от мандата отказываться не собирается, его ему дал народ, в результате впервые прошедших в новейшей истории честных выборов он получил больше 30 тысяч голосов.

«Я получил почти 32 тысячи голосов, я несу ответственность перед народом. Я не обидчивый», - сказал Микаелян.

«Внутри партии нет брожений и команд»

Между тем, член партии «Гражданский договор», депутат Грач Акопян не согласен с оценками Сасуна Микаеляна. Акопян заверяет, что внутри партии нет брожений и команд.



Что касается губернатора Романоса Петросяна, то, по словам Акопяна, тот сделал все возможное для победы кандидата от своей политической команды.

«Ошибки, возможно были, но не со стороны губернатора, возможно, была стратегическая ошибка, возможно была избрана неверная линия во время предвыборной кампании», - сказал член правящей партии.

Член правления партии «Гражданский договор», вице-спикер Национального собрания Ален Симонян также заявил, что внутри партии брожений нет.

Что касается «бархатного ухода» в случае неизвлечения уроков из совершенных ошибок, то Симонян сказал, что это решать народу.

«Будет этот уход или не будет или это вообще из жанра фантастики, это уже покажет время», - отметил он.