Зограб Мнацаканян: Для нас очень существенны в первую очередь содержательные инструменты

«Министры иностранных дел Армении и Азербайджана в Вашингтоне обсудили довольно широкий круг вопросов», - сегодня в МИД сообщил журналистам министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян.

«Особым было то, что встреча происходила в условиях некоторого роста напряженности еще до встречи. И, естественно, это не могло не оказать своего влияния. Естественно, мы уделили довольно много внимания в наших обсуждениях этим реалиям и обсудили все те шаги, которые необходимы для снижения напряженности, чтобы избежать каких-либо дополнительных развитий, которые еще больше обострят ситуацию», - сказал Мнацаканян.

Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров, комментируя встречу с министром иностранных дел Армении Зограбом Мнацаканяном, которая состоялась в Вашингтоне 20 июня, по сообщению информагентства Turan, заявил, что в ходе переговоров в Вашингтоне сопредседатели Минской группы ОБСЕ вновь представили те документы, которые прежде уже обсуждались. Глава МИД Азербайджана также выделил те положения документа, согласно которым, по его словам, армянские войска должны быть выведены с азербайджанских территорий.

Мнацаканян сегодня заявил, что он основывается на интервью Мамедъярова «АзерТАдж» от 24 июня, в котором тот не дает подобных формулировок.

Глава МИД Армении также сказал, что есть несколько инициатив, которые были выдвинуты сопредседателями.

Мнацаканян подчеркнул, что приоритетной задачей для Армении остаются договоренности, достигнутые в Душанбе: «Душанбе должно стать «Душанбе плюс», потому что обстановка и напряженность показали, что мы можем пойти в совершенно неверном направлении. И в этом смысле, когда у нас есть жертвы и нарушения перемирия, естественно, подчеркивается важность таких функций, какими, например, являются механизмы расследования нарушений режима прекращения огня и усиление возможностей мониторинга. Санкт-Петербург и Вена были об этом. Для нас очень существенны в первую очередь эти содержательные инструменты, идея которых есть и вокруг которых необходимо работать, и которые направлены на одну важную цель – обеспечить среду, способствующую мирному процессу».