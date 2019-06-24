Мемедъяров: «Урегулирование карабахского конфликта должно быть поэтапным»

В ходе переговоров в Вашингтоне сопредседатели Минской группы ОБСЕ вновь представили те документы, которые прежде уже обсуждались. Об этом, согласно информагентству Turan, заявил министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров, комментируя свою встречу с главой МИД Армении Зограбом Мнацаканяном 20 июня.

«Не обязательно, что надо установить спокойствие на линии соприкосновения войск, а потом вести переговоры. Мы должны вести субстантивные переговоры. B настоящее время мы работаем на основе заявления сопредседателей от 9 марта. С некоторыми моментами этого документы мы согласны, с некоторыми – нет», - отметил Мамедъяров, утверждая, что, согласно этому заявлению, «в первую очередь, армянские войска должны быть выведены с азербайджанских территорий».

«Все остальное может решаться после», - добавил глава МИД Азербайджана.

Он отметил, что документ должен быть серьезно проанализирован. Стороны договорились, что сопредседатели предложат новую встречу министрам через 2-3 месяца.

По мнению азербайджанского министра, урегулирование конфликта должно быть поэтапным. «В первую очередь, надо освободить оккупированные территории Азербайджана», - сказал Мамедъяров.

«Армянская сторона каждый раз поднимает вопрос о безопасности, о статусе Нагорного Карабаха. Что касается безопасности, то в регионе могут быть размещены миротворческие силы. Сопредседатели над этим должны поработать», - заявил глава внешнеполитического ведомства Азербайджана.