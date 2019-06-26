Пока на обеих сторонах находится большое количество тяжелой техники, ситуация остается взрывоопасной - представитель ЕС

До тех пор, пока на обеих сторонах находится большое количество военных и тяжелой техники, ситуация остается взрывоопасной, все может произойти, в беседе с Радио Азатутюн сказал специальный представитель Евросоюза по вопросам Южного Кавказа и кризиса в Грузии Тойво Клаар.

«У нас была встреча с премьер-министром Пашиняном, и мы, конечно же, говорили о Нагорном Карабахе, о недавней встрече министров иностранных дел в Вашингтоне, и мы говорили о том, что за последние месяц-полтора стали свидетелями роста напряженности, и теперь мы надеемся, что после вашингтонской встречи эта активность снизится», - отметил Тойво Клаар.

На просьбу дать оценку прошедшим переговорам между лидерами двух стран,а также рабочим встречам глав МИД, спецпредставитель ЕС ответил: «Считаю, что за прошедший год мы видим стабильное развитие отношений, мы видим, что также были неформальные встречи между двумя лидерами, и параллельно проходили неформальные встречи министров иностранных дел, и кроме того состоялась встреча лидеров при посредничестве Минской группы ОБСЕ. Недавно также состоялись московская и вашингтонская встречи, а до этого парижская встреча [глав МИД]. Так что, можно сказать, что очень хорошо, что есть этот последовательный процесс встреч, который имеет непрерывный ход. Регулярность этих встреч, конечно, - это непростое дело. Мы не можем ожидать, что конфликт, имеющий глубокие корни, может быть разрешен за один день, однако радует то, что есть встречи и последовательные переговоры».

В ответ на просьбу прокомментировать произошедший после нескольких месяцев затишья рост напряженности на линии соприкосновения, приведший к жертвам с обеих сторон, Тойво Клаар сказал: «Мы сегодня обсудили этот вопрос также с министром иностранных дел, и, конечно, можем выразить сожаление в связи с этими смертями, выразить соболезнования в связи с жертвами и ранеными на линии соприкосновения и на межгосударственной границе. Мы должны понять, что ситуация очень хрупкая, и в этом смысле могут происходить подобные случаи. И именно для этого также очень важно двигаться к более долгосрочному и прочному мирному процессу путем переговоров. До тех пор, пока на обеих сторонах находится большое количество военных и тяжелой техники, конечно, ситуация остается взрывоопасной, все может произойти».

На замечание о том, что между двумя сторонами в настоящее время установлена прямая связь и что после ее установления некоторые выражали надежду на то, что это поможет снизить напряженность, даст возможность лидерам двух стран говорить с друг другом, избежать жертв, а также на вопрос, использовалась ли эта связь в последнее время и что с ней происходит, спецпредставитель ЕС по Южному Кавказу и кризису в Грузии ответил: «У меня сложилось впечатление, что эта связь используется, однако, с другой стороны, это гораздо лучше, чем та ситуация, которая была до этого, но это не меняет того, что на линии соприкосновения очень напряженная ситуация, и хотя есть новые пути коммуникации, в подобной хрупкой, взрывоопасной ситуации, конечно, могут происходить какое-то инциденты, появляться жертвы. Это означает, что нужно сделать больше для поощрения доверия между сторонами и еще большего снижения напряженности. Я надеюсь, что вашингтонские переговоры помогут в этом».