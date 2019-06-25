Депутат: Кочарян использует элементарный трюк, чтобы показать, что подвергается политическому преследованию

По мнению депутата правящей фракции «Мой шаг» Овика Агазаряна, Роберт Кочарян, заявляющий о своих оппозиционных амбициях, использует элементарный политический трюк, чтобы показать, что подвергается политическому преследованию.

«Его цель - не оказаться в тюрьме. Или если окажется в тюрьме, сказать народу или международному сообществу, что все это - результат политического преследования. Его цель очень проста и понятна. Потому что в противном случае он как политический фактор мог проявить себя и пять лет назад, семь, восемь, девять лет назад. Что нам делать, что Серж Саргсян был и является его другом. Следовательно, у него нет политических амбиций», - в беседе с Радио Азатутюн сказал Агазарян.

Второй президент Армении, обвиняемый в свержении конституционного строя, в интервью телекомпании «5-й канал», которую связывают с его именем, вчера заявил, что будет противником нынешней власти. Кстати, Кочарян оставил без ответа или, как он сам выразился, «оставил открытым» вопрос о том, хотел бы он снова прийти к власти. «С точки зрения подходов сегодня формируется формат «консенсус минус один». Я не знаю, каким процессам объединения подвергнется в результате этот консенсус. Я точно буду в этом поле, но процессы покажут, какую роль я буду играть в оппозиционном поле», - сказал он.

Овик Агазарян не исключает, что через несколько лет люди в определенной мере изменят свое отношение к сегодняшней власти, но он убежден, что они не будут считать альтернативой Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна. «Он [Кочарян] очень хорошо знает, что люди не пойдут за ним, он очень хорошо знает, что сам он никогда не любил людей, он очень хорошо знает, что использовал людей для обогащения своего ближайшего окружения. Память людей не коротка, и это будет невозможно», - сказал депутат правящей фракции.

В ответ на вопрос, могут ли вокруг Кочаряна объединиться бизнесмены, обогатившиеся при бывшей власти, Агазарян сказал: «Считаю, что Самвел Алексанян сейчас находится в очень хорошем положении. Разве ему не лучше работать, создавать, платить налоги, созидать, чем быть лакеем кого-то. В то время ситуация была такой. Президент был вершиной, на один уровень ниже него все были его лакеями, а те в свою очередь имели своих лакеев, и так вплоть до глав сел и районов».

Член оппозиционной фракции «Лусавор Айастан» («Просвещенная Армения») Арман Бабаджанян считает невозможным, чтобы Кочаряну удалось стать оппозиционным политическим фактором.

«Я не вижу такой возможности. Я думаю, что те маргинальные силы, которые были отвергнуты год назад, были отвергнуты «пакетом», свою реанимацию могут связывать с Робертом Кочаряном. А те действительно политические силы, которые понимают правила игры в новой Армении, когда отныне выборы должны проводиться исключительно в тех условиях, которые уже установлены нынешними властями, думаю, они не пойдут на самоубийство и не станут рыть себе политическую могилу, сотрудничая с Робертом Кочаряном», - сказал Бабаджанян.

Он исключил возможность сотрудничества «Лусавор Айастан» с Кочаряном. По его мнению, рядом с Кочаряном могут стоять все те силы, которые никогда не брезговали тем, чтобы разделить ответственность и с ним, и с Сержем Саргсяном, это Республиканская партия Армении, «Процветающая Армения», «Дашнакцутюн» и «Оринац еркир».

«Эти политические силы, у которых, по большому счету, нет идеологии, нет убеждений, нет политических целей относительно будущего Армении, думаю, будут самыми удобными силами, обслуживающими Роберта Кочаряна, его цели и политические амбиции», - отметил представитель «Лусавор Айастан».

Депутат оппозиционной фракции «Процветающая Армения», пресс-секретарь лидера партии Гагика Царукяна Ивета Тоноян заявила, что в повестке дня партии вопрос объединения с Кочаряном не стоит. «Я призываю моего уважаемого коллегу из фракции «Лусавор Айастан» господина Бабаджаняна не заниматься прогнозами, связанными с планами партии «Процветающая Армения». В нашей повестке дня такого вопроса не было и в данный момент также нет», - сказала она.

На вопрос, исключает ли она подобное сотрудничество и в будущем, Тоноян ответила: «Я никогда не занимаюсь прогнозами, тем более, политическими прогнозами. Я еще раз подтверждаю то, что мы имеем: в нашей повестке дня нет вопроса объединения с Робертом Кочаряном».