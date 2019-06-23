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В Тбилиси четвертый день продолжаются массовые протесты
Июнь 23, 2019
Тысячи демонстрантов четвертый день продолжают акции в столице Грузии Тбилиси, требуя отставки некоторых высокопоставленных чиновников и досрочных выборов.
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Акция протеста возле парламента в Тбилиси. 23 июня.
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Молодые женщины с плакатами, по-видимому, указывают на применение силы полицией 20 июня.
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В Тбилиси четвертый день продолжаются массовые протесты
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