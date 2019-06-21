«Мы правильно сориентировались в ситуации» - Ален Симонян о событиях в Грузии

Во время скандального инцидента, произошедшего накануне в парламенте Грузии во время заседания Парламентской ассамблеи православия, участвовавшая в заседании армянская делегация не покинула зал, несмотря на царившую там напряженную ситуацию. Об этом в прямом эфире на своей странице в Facebook рассказал глава армянской делегации, вице-спикер Национального собрания Армении Ален Симонян.

Заседание было прервано после того, как председательствовавший на нем российский депутат Сергей Гаврилов занял кресло спикера парламента Грузии и попытался продолжить собрание на русском языке. Эта сцена вызвала волну недовольства, особенно среди присутствовавших на заседании грузинских парламентариев. Акции протеста начались также в коридорах парламента и на улицах.

«Мы не покинули зал, никого не оставили в этой ситуации, но вы понимаете, что я являюсь главой делегации и несу ответственность. Мы дождались прихода руководства, которое огласило решение о том, что мероприятие не продолжится, и только после этого все вместе покинули зал», - рассказал Симонян.

Глава делегации Армении также дал оценку этим событиям, сказав: «Ничего положительного или радостного во всем этом нет и не может быть, мы все просто оказались в очень плохой ситуации, потому что поддержать какую-либо из сторон было нельзя, потому что с одной стороны были депутаты Госдумы и представители России, с одной стороны - представители одной из партий Грузии. Мы подождали, не оставили одних ни наших грузинских коллег, ни наших российских коллег, хотя я могу сказать, что ситуация была очень напряженной, и передо мной как главой делегации даже в какой-то момент стаял вопрос безопасности».

Ален Симонян также заверил, что все члены армянской делегации, как от правящей, так и от оппозиционных фракций, «высоко держали и держат авторитет нашей страны».

«Мы правильно сориентировались в той ситуации, не обидели ни одну из сторон, не ухудшили ни с кем отношений», - заявил вице-спикер парламента Армении.

Кстати, уже утром стало известно, что грузинская полиция применила слезоточивый газ и резиновые пули для разгона демонстрантов, в уличных столкновениях травмы получили около 70 человек, в том числе 39 полицейских.