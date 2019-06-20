Правительство по итогам 2018 года не имеет каких-либо невыполненных обязательств - Пашинян

Национальное собрание приняло отчет об исполнении государственного бюджета на 2018 год.

Бюджет предложило правительство Республиканской партии, а по большей части реализовало революционное правительство Никола Пашиняна, членами которого в прошлом году были также представители сегодняшней парламентской оппозиции – партий «Процветающая Армения» и «Лусавор Айастан» («Просвещенная Армения»).

Несмотря на то, что депутат правящей фракции «Мой шаг» Бабкен Тунян до голосования напомнил оппозиции, что при голосовании они косвенно дадут оценку своей работе, но фракция «Процветающая Армения» осталась при своем мнении и высказалась против. Геворк Петросян сказал, что товары подорожали, эмиграция не уменьшилась, социальные проблемы не решены, параллельно с ростом угрозы войны «туман в отношениях Армения-Арцах сгущается».

«В этой ситуации нет никакого основания для того, чтобы голосовать за», - отметил Петросян.

Хотя фракция «Лусавор Айастан» проголосовала за отчет, руководитель фракции Эдмон Марукян с трибуны раскритиковал правительство, назвав кадровую политику «очень плохой», а также заявив, что власти дали обещания, которые не сдержали.

«Результаты могли бы быть намного лучше, однозначно, считаю, что могли бы быть лучше, если бы правительство больше прислушивалось и больше сотрудничало», - подчеркнул Марукян.

Напомнив о произошедших в прошлом году событиях: революции, пяти выборах премьер-министра, смене руководителей правительства, внеочередных выборах парламента, Никол Пашинян выразил мнение, что правительство выполнило свою работу блестяще.

«По итогам этого года мы имеем экономический рост на уровне 5,2% в том случае, когда правительство, принявшее проект госбюджета, заложило в бюджет прогноз экономического роста в 4,5%. То есть, правительство за 2018 год не имеет каких-либо невыполненных обязательств. Макроэкономическая стабильность сохранилась полноценно, и если подойти к вопросу с этой точки зрения, то мы можем сказать, что правительство выполнило свою работу блестяще, поскольку в контексте всех этих политических потрясений полноценно обеспечило нормальную жизнь Армении», – сказал Никол Пашинян.