Парламент Армении утвердил отчет об исполнении госбюджета на 2018 год

Национальное собрание Армении соотношением голосов 94 «за» и 17 «против» одобрило проект решения об утверждении годового отчета об исполнении государственного бюджета РА на 2018 год.

Против проголосовали депутаты фракции «Процветающая Армения».

Хотя фракция «Лусавор Айастан» («Просвещенная Армения») до голосования озвучила ряд критических замечаний, однако заявила, что будет голосовать за проект.

В своем итоговом выступлении премьер-министр Никол Пашинян сказал, что правительство блестяще выполнило свою работу и с макроэкономической точки зрения был зафиксирован экономический рост на уровне 5,2% в том случае, когда принявшее проект госбюджета правительство заложило в бюджете прогноз экономического роста на уровне 4,5%.