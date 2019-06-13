Глава Минобороны: В последние два дня на границе относительно стабильная ситуация

Согласно вчерашним и сегодняшним сообщениям, ситуация на границе относительно стабильная, сегодня журналистам заявил министр обороны Армении Давид Тоноян.

Накануне Министерство обороны Нагорного Карабаха заявило, что «в течение всего дня 11 июня и ночью 12 июня азербайджанская сторона на ряде участков линии соприкосновения войск задействовала как дальнобойное и снайперское оружие различного калибра, так и гранатометы АГС-17 (5 снарядов)».

Кроме того, по заверению Минобороны Нагорного Карабаха, «по всей протяженности передовой наблюдается рост учебных полетов азербайджанских беспилотных летательных аппаратов и военной авиации, которые часто нарушают установленную летную зону».

В ответ на вопрос журналистов по этому поводу министр обороны Армении отметил: «Наши тоже летают по всему периметру, будьте спокойны».

Давид Тоноян отказался комментировать последние турецко-азербайджанские военные учения в Нахичеване. «Я не буду комментировать, потому что на данном этапе мы анализируем эти учения», - сказал он.

На вопрос о том, есть ли угроза войны, глава оборонного ведомства Армении ответил так: «Если возникнет непосредственная угроза войны, я обязательно сообщу вам».

Отвечая на вопрос о скоплении спецназа на азербайджанской стороне границы, министр сказал, что «на нашей стороне также есть скопление спецназа», и посоветовал не беспокоиться.