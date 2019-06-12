Минобороны Карабаха: Азербайджанская сторона на линии соприкосновения применяет дальнобойное и снайперское оружие, гранатометы

Министерство обороны Нагорного Карабаха опровергает информацию распространенную сегодня рядом азербайджанских СМИ со ссылкой на сообщение пресс-службы оборонного ведомства Азербайджана, о том, что якобы армянские подразделения, нарушив режим прекращения огня на разных участках линии соприкосновения, помимо различного стрелкового оружия, применили также 60-миллиметровые минометы (8 снарядов).

Военное ведомство Карабаха «не только опровергает эту информацию, но и уведомляет, что в течение всего дня 11 июня и ночью 12 июня азербайджанская сторона на ряде участков линии соприкосновения войск задействовала как дальнобойное и снайперское оружие различного калибра, так и гранатометы АГС-17 (5 снарядов).

Кроме того, по заверению Минобороны НК, «по всей протяженности передовой наблюдается рост учебных полетов азербайджанских беспилотных летательных аппаратов и военной авиации, которые часто нарушают установленную летную зону».

Минобороны Карабаха заявляет, что полеты азербайджанских ВВС находятся под строгим контролем средств ПВО Армии обороны Карабаха, а несущие дежурство на боевых позициях подразделения полноценно владеют оперативно-тактической обстановкой на передовой.

Оборонное ведомство Карабаха призывает азербайджанскую сторону «воздерживаться от провокационных действий по искусственному обострению ситуации и безоговорочно выполнять договоренности вокруг соблюдения режима прекращения огня, достигнутые при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ». «В противном случае вся ответственность за обострение ситуации и вытекающие из этого последствия ляжет на официальный Баку», – говорится в заявлении.