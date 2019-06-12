Анкара жестко отреагировала на резолюцию Палаты представителей Нидерландов о Геноциде армян

Официальная Анкара резко отреагировала на принятие вчера Палатой представителей Нидерландов резолюции о Геноциде армян, назвав ее «необоснованной клеветой».

Голландские законодатели в почти единогласно принятой резолюции осудили заявления, сделанные президентом Турции Реджепом Эрдоганом 24 апреля этого года о жертвах Геноцида армян, в то же время, обязав правительство Нидерландов проинформировать об этой позиции власти Турции.

В связи с этим Министерство иностранных дел Турции выступило с письменным заявлением, предупредив, что «подобные необоснованные, бессмысленные и несерьезные шаги не останутся без последствий для их инициаторов».

По утверждению турецкого внешнеполитического ведомства, решение голландских законодателей носит популистский характер и преследует цель отвлечь внимание избирателей. МИД Турции также с сожалением отмечает, что инициатива парламента Нидерландов нивелирует взаимные усилия, направленные на улучшение турецко-голландских отношений, и достигнутые результаты и очевидным образом негативно повлияет на двусторонние отношения.

Из сообщения, опубликованного на официальном сайте Федерации армянских организаций Нидерландов (FAON) мы узнаем, что принятая парламентом Нидерландов 11 июня и осуждающая заявления президента Турции резолюция была представлена членом фракции Христианский союз (CU) Джоэлом Вордевиндом.

24 апреля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган направил письмо местоблюстителю константинопольского патриарха ААЦ Араму Атешяну, в котором в очередной раз назвал 1,5 миллиона жертв спланированного и осуществленного Османской империей Геноцида армян «османскими армянами, умершими в тяжелых условиях во время Первой мировой войны». Эрдоган также заявил, что «депортация армянских банд и их сторонников, истреблявших мусульманское население Восточной Анатолии: женщин, детей и стариков, была самым разумным решением, принятым в то время».