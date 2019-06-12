Рабочая группа Инспекционного органа здравоохранения и труда проводит проверки в «Састекс»

Двери швейной фабрики «Систекс» сегодня открылись, но не перед работниками, обреченными на вынужденный простой, а перед рабочей группой Инспекционного органа здравоохранения и труда.

Рабочая группа проводит проверки в рамках производства, возбужденного после жалоб работников и публикаций в СМИ. Работники фабрики представили свои жалобы в письменном виде.

Бизнесмена Кристиана Геледжи, в декабре открывшего текстильную компанию в Гюмри, сегодня также не было на фабрике, он за это время никаких разъяснений не представил. Ответственный за строительство Нерсес Тасчян сказал, что тот плохо себя чувствует, но находится в Армении. Тасчян бесперебойно обвинял протестующих работников фабрики во лжи, несколько работников встали на защиту работодателя, и возникла напряженная ситуация.

Жалобы работников не изменились: они требуют нормальных условий труда, а главное, заработной платы, которая была бы не ниже предусмотренной законодательством Армении минимальной заработной платы в 55 тысяч драмов.

«Мы все представили нашу жалобу, почему мы должны получать низкую заработную плату? Лично я в очень плохом состоянии, после больницы, пришел работать, чтобы получить зарплату, но получил 22 тысячи, и сегодня утром нас вновь вызвали и говорят: если согласны столько получать, приступайте к работе, если нет – нет. Мы не согласны, в первую очередь, я не согласен», - отметил один из работников фабрики.

Работодатель сейчас готовит новый образец трудового договора. Нерсес Тасчян говорит, что они учтут требования работников, но исключил возможность предоставления им нескольких дней для ознакомления с новыми условиями, оговоренными в документе.

Он сильно возмутился, когда работники заявили, что мало того, что получают гроши, к тому же работают с токсичными материалами, вследствие чего у них возникают проблемы со здоровьем.

«Я не принимаю ложь о том, что есть токсичные материалы, нехорошо лгать», - сказал Тасчян.

Но упаковщик признался, что токсичные материалы больше не производятся. На вопрос Радио Азатутюн, знали ли они, что работают с токсичными материалами, он ответил: «Нет, те, кто отравился, у них возникли проблемы со здоровьем, им стало плохо от этого. У меня в моем возрасте проблем со здоровьем нет».

Проверки рабочей группы Инспекционного органа здравоохранения и труда завершатся 21 июня, по завершении будет составлен протокол.