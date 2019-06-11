Куривший за рулем микроавтобуса водитель уволен – мэрия Еревана

Было принято решение уволить водителя, который во время рейса курил за рулем микроавтобуса. Об этом на своей странице в Facebook написал пресс-секретарь мэрии Еревана Акоп Карапетян.

Карапетян сообщил, что сегодня в отдел транспорта мэрии Еревана был приглашен представитель компании для того, чтобы обсудить поведение водителя микроавтобуса, обслуживающего маршрут N46, снятое на видео, которое накануне появилось в Facebook.

«В результате обсуждения было принято решение уволить нарушившего дисциплину водителя. В мэрии призвали представителей компаний по перевозке пассажиров провести работу с водителями маршруток с целью строгого соблюдения правил поведение и общения с пассажирами, а также для того, чтобы они были более внимательными в вопросе соблюдения правил дорожного движения», - написал Карапетян.

Отметим, что накануне активистка Ани Хачатрян разместила в Facebook видео о том, как водитель микроавтобуса, обслуживающего маршрут N46, отказался затушить сигарету. Водитель резко отреагировал на замечание пассажирки о том, что курение в общественном транспорте запрещено, требуя, чтобы она сошла с маршрутки. Между водителем и Ани Хачатрян завязался спор. Примечательно, что некоторые пассажиры встали на сторону водителя, обвиняя активистку в том, что своим требованием она задерживать их.