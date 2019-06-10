Это была также оценка нашей работы за последние четыре года – переизбранный мэр Абовяна

Ваагна Геворкяна, переизбранного накануне на должность мэра города Абовян, сегодня у входа в здание мэрии с воодушевлением встретили шампанским.

Из пяти кандидатов борьба развернулась между Геворкяном и кандидатом от партии «Гражданский договор» Григором Гуляном. С разницей в 395 голосов победу одержал действующий градоначальник. Его главный соперник пока его не поздравил.

«В отличие от других кандидатов, которые выступали исключительно с обещаниями, я был хотя бы действующим мэром. Это была также оценка нашей работы, проделанной за последние четыре года», - сказал Геворкян.

Соперник Геворкяна Григор Гулян сказал, что обязательно его поздравит. Он не согласен с тем, что это поражение. «Поздравлю, когда мы узнаем окончательные результаты ЦИК. Я бы не сказал, что это поражение, потому что это, конечно, выборы, и результаты выборов формируются по итогам голосования граждан. Если граждане проголосовали так, это не нужно считать поражением», - сказал он.

С завтрашнего дня Гулян вернется к своей работн на должности начальника финансового и социально-экономического управления областной администрации.

По мнению координатора программ «Объединения информированных граждан» Даниэла Иоаннисяна, в Абовяне побеждает старая избирательная система, которая не предполагает конкуренции идей и программ.

«На выборы оказали довольно большое влияние какие-то местные хорошие парни и прочее. То есть, это довольно проблематичный процесс, который, по сути, не вызывает удивления, поскольку действующий Избирательный кодекс не поощряет конкуренцию программ и идей», - подчеркнул Иоаннисян.

«Объединение информированных граждан» в Абовяне осуществляло наблюдательскую миссию. Основной вызывающей озабоченность проблемой, по словам Иоаннисяна, было поведение полиции. Напомним, что вчера в полицейский участок были доставлены сторонники Геворкяна.

«В частности, в отдел полиции были доставлены 30 человек, связанных с процессом голосования или с выборами, которые были сторонниками конкретного кандидата, и в отношении кого-либо из этих 30 человек, как мы понимаем, у полиции нет фактов совершения административного либо уголовного правонарушения. Это действительно вызывает проблему», - отметил Даниэл Иоаннисян.