«Победила демократия» - премьер-министр о выборах в Абовяне

«В Абовяне прошли выборы, и победила демократия, это самое главное», - сегодня журналистам заявил премьер-министр Никол Пашинян.

Что касается поражения кандидата от правящей партии «Гражданский договор», премьер-министр подчеркнул: «Мы совершили революцию именно для того, чтобы где-то кандидаты от правящей партии побеждали, а где-то и проигрывали, и если помните, до революции на протяжении многих лет самым важным лозунгом было то, что необходимо сломать монополию Республиканской партии, и об этом говорили все политические силы».

«Так что, эти выборы еще раз констатировали, что Республика Армения – это демократическая страна, в которой граждане имеют право делать свой выбор, а власти не используют никакихнезаконных ресурсов для обеспечения победы своих кандидатов. В Республике Армения установлена власть народа», - заявил Пашинян.

«На всех выборах в Республике Армения, независимо от того, победит кандидат от блока «Мой шаг» или нет, побеждает революция и побеждает народ. Это самая важная констатация», - заключил премьер.

Отметим, что, по предварительным данным, на выборах в Абовяне победил действующий мэр Ваагн Геворкян, пользующийся поддержкой партии «Процветающая Армения».

По данным Центральной избирательной комиссии, Геворкян получил 8 453 голоса, в то время как его главный соперник Григор Гулян, представляющий правящую партию «Гражданский договор», набрал 8058 голосов.