Премьер Пашинян принял участие в Summit of Minds

Накануне премьер-министр Армении Никол Пашинян в Дилижане принял участие в церемонии открытия Summit of Minds («Саммит мыслей»). В своей речи, текст которой опубликован на официальном сайте главы правительства, Пашинян, в частности, отметил:

«Приветствую армянский Summit of Minds, который основан и традиционно проходит во французском городе Шамони и впервые проходит в Республике Армения. И я хочу выразить особую благодарность за это событие президенту Республики Армения и всем тем, кого упомянул президент Армении.

В древней индийской притче говорится: чего на свете больше, чем звезд? И, естественно, ответ на этот вопрос: мыслей больше, чем звезд. Причем, имеются в виду мысли одного человека, а не всего человечества. Вообще, мысль - самое важное и ключевое явление, которое создало нашу реальность.

Вся цивилизация, по сути, основана на одном факторе – это человеческая мысль. В целом, за все время существования земного шара было всего два фактора, повлиявших на планету – космические явления и человеческая мысль. И в контексте основной темы сегодняшнего обсуждения – экономических, инвестиционных и вплоть до геополитических тенденций в мире и регионе – можно отметить, что в современном мире самые большие инвестиции делаются именно в сфере человеческой мысли.

Сегодня движущими силами экономики стали те сферы, которые непосредственно связаны с мыслью. Дошло до того, что человеческая мысль отныне перестала довольствоваться собой, и в мире начался глобальный процесс развития искусственной мысли, искусственного интеллекта. Именно это, по сути, является основной экономической тенденцией 21-го века и современного мира.

Если посмотреть на структуру мировой экономики за последние 20-30 лет, то можно увидеть, что именно это является самым драматическим и бросающимся в глаза изменением. Передовыми в экономике стали те силы, которые максимально основаны на человеческой мысли, таланте и интеллекте. Сегодня мы живем в удивительной эпохе, когда человеческая мысль начала влиять не только на нашу планету, но и стала причиной изменений на других планетах, и нет никаких сомнений в том, что эта тенденция продолжится и усилится параллельно с развитием искусственного интеллекта.

На пути из Еревана сюда на прилегающих к трассе территориях видны множество магазинов, ресторанов, объектов малого и среднего бизнеса, некоторые из них успешны, некоторые – нет, у некоторых дела идут не очень хорошо, у некоторых - все отлично, и это видно с первого взгляда. И когда думаешь о том, что отличает успешный бизнес от неуспешного, первое, что приходит на ум, это то, что успешны те бизнесы, в которых вклад мысли более велик. Как любят говорить экономисты, при прочих равных условиях более успешны те бизнесмены и предприятия, в которых особый удельный вес занимает инвестированная мысль.

И я думаю, что это явление, эта тенденция, в целом, характеризует сегодняшнюю Армению, поскольку 21-й век действительно является веком мысли, веком развития и победы мысли, и именно поэтому мы верим, что 21-й век – также век Республики Армения, век гражданина Армении, век армянского народа, поскольку мы верим, что это век, в котором произойдет воистину славное возрождение армянского народа.

Когда был век моря – у нас не было моря, когда был век нефти – у нас не было нефти, когда был век удачи – у нас не было удачи, когда был век силы – у нас не было силы, и теперь настал век мысли, и нет никаких сомнений в том, что у нас есть мысль, и наша основная работа очевидна: мы должны заняться развитием нашей мысли, мы должны создать условия для того, чтобы мысли развивались, чтобы мысли имели возможность проявлять себя, чтобы мысли могли реализоваться и самовоспроизводиться. В том числе и по этой причине мы говорим, что наша задача - превратить Армению в рай для талантливых людей, для мысли, и мы верим, что каждый человек уникален, каждый человек талантлив, и наша задача - создать такую среду, где талант человека будет множиться, развиваться, проявляться, создавать интеллект, искусственный интеллект и направлять его на благо человеческой мысли, человеческих, духовных, моральных ценностей, всеобщей стабильности, мира и процветания.

Следовательно, уместно, что сейчас и сегодня Summit of Minds проходит в Республике Армения. Хочу еще раз поблагодарить всех тех людей, которые сделали возможным проведение сегодняшнего саммита в Армении. Благодарю».

Ежегодно проводимый во французском городе Шамони Summit of Minds («Саммит мыслей») в этом году впервые проводится в Армении. Армения стала первой страной, принимающей это мероприятие за пределами Шамони.

В мероприятии принимают участие премьер-министр Франции 2005-2007 гг. Доминик де Вильпен; советник президента США по вопросам безопасности в администрации Барака Обамы, генерал Джеймс Джонс; специальный представитель президента РФ по вопросам международного культурного сотрудничества Михаил Швыдкой; директор отдела инвестиций и предпринимательства Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Джеймс Жан; экс-министр здравоохранения Великобритании, директор Института глобальных инноваций в сфере здравоохранения Королевского колледжа Лондона лорд Ара Дарзи; председатель Национального исследовательского совета Италии Массимо Ингушо; директор компании Siemens Жан-Марк Лишка (Jan-Marc Lischka); вице-президент, региональный директор французской компании THALES Пол Реми; председатель координационного совета Московской школы управления Сколково, экс-руководитель аппарата президента РФ Александр Волошин; председатель форума Crans Montana Пьер-Эммануэль Куирин; учредительный директор и председатель фонда Университета национальной обороны США Уильям Паркер и другие.

В мероприятии принимают участие более 100 авторитетных армянских и зарубежных политических и военных деятелей, ученые и аналитики, бизнесмены и предприниматели.

В рамках саммита запланирован ряд тематических обсуждений, в ходе которых будут затронуты геополитические процессы в Евразии и на Ближнем Востоке, вопросы высоких технологий и управления, искусственного интеллекта, цифровой экономики и др.