Пашинян назвал сотрудничество ЕАЭС и Евросоюза неизбежным

Армения готова к углублению интеграции в рамках Евразийского экономического союза, но также развивает партнерство с Евросоюзом, считая сближение двух интеграционных объединений неизбежным, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, передает РИА Новости.

Выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума, Пашинян отметил, что приоритетом стратегии реформ его правительства является полноценное использование потенциала внешнеэкономических связей и участия в международных интеграционных структурах.

«Для таких стран, как Армения, очень важна институционализация доступа к центрам мировой экономики и активности. Это в первую очередь относится к нашему сотрудничеству с РФ и участию в Евразийском экономическом союзе. Мы настроены на дальнейшее совершенствование стратегического партнерства с Россией и максимально продуктивного участия в союзе. Мы будем использовать все усилия для совершенствования механизмов сотрудничества и максимального углубления интеграции между участниками нашего союза. Это в равной степени относится к членству в ОДКБ», - заявил он.

Пашинян добавил, что Армения заинтересована в расширении сотрудничества с различными регионами мира, в том числе с Китаем, как на двусторонней основе, так и в рамках инициативы сопряжения ЕАЭС и проекта «Один пояс - Один путь», которую Пашинян оценил как «приоритетной» и «логичной». «Перспективной считаю также политику углубления сотрудничества между ЕАЭС и ЕС. Думаю, если не в ближайшем будущем, то во всяком случае в среднесрочной перспективе реализация такого сотрудничества вполне реализуема и даже неизбежна», - добавил он.

Армянский лидер подчеркнул, что «партнерство с ЕС никоим образом не противоречит членству в ЕАЭС, оно дополняете его, обогащает наши возможности новыми сравнительными преимуществами».

Другими приоритетами реформ он назвал судебную реформу в Армении и развитие человеческого потенциала в стране. «Мы вообще намерены сделать Армению раем для талантливых людей», - подчеркнул премьер.

Петербургский международный экономический форум в 2019 году проходит 6-8 июня. Форум проводится с 1997 года, с 2006 года - под патронатом и при участии президента РФ. Форум является площадкой для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, стоящих перед Россией, развивающимися рынками и миром в целом.