Пашинян заявил, что обсудил с Путиным вопрос поставок оружия и цену на газ

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью РИА Новости заявил, что в ходе встречи с российским лидером Владимиром Путиным обсудил вопрос поставок оружия и цену на поставляемый Армении российский газ.

«Мы хорошо сотрудничаем в военно-технической сфере, и, конечно, у нас есть кое-какие договоренности. И я думаю, наши отношения в этой отрасли развиваются планомерно»,- сказал Пашинян.

Отвечая на вопрос, обсуждался ли в ходе встречи вопрос поставок Еревану новых комплексов «Искандер», Пашинян сказал, что их у Армении достаточно.

«У нас достаточно «Искандеров». Но мы надеемся получить кое-что еще. Немаленькое», - отметил премьер-министр Армении.

Говоря о цене на газ, Пашинян подчеркнул, что важно, чтобы согласованная цена не тормозила темпы роста республики.

«Это, действительно, очень важный вопрос для наших отношений, потому что, я думаю, что этот вопрос мы обсуждаем еще и в рамках Евразийского экономического союза. Я думаю, что нужно понять все нюансы этого вопроса, потому что я сказал во время встречи с президентом России, что у нас очень хорошая экономическая динамика», - сказал армянский премьер.

Он отметил, что по итогам первого квартала показатель экономического роста в Армении составил 7,1 %.

«Это показывает, что есть у нас очень хорошие шансы сделать экономический прорыв. Мы это называем экономической революцией. И очень важно, чтобы мы смогли согласовать такую цену на газ, чтобы эта цена не ломала тот темп, который есть у нас в экономике. И я надеюсь, что мы найдем общий язык, потому что ведь у нас с Россией необычные отношения, у нас стратегические отношения, и я думаю, что нужно решить стратегический вопрос по газу тоже», - подчеркнул Никол Пашинян.