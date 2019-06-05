Армения направила очередную группу специалистов в Алеппо

Армения направила в Алеппо очередную группу специалистов для оказания гуманитарной помощи Сирии.

По данным Министерства обороны Армении, армянские специалисты будут работать исключительно в населенных пунктах, находящихся вне зоны военных действий, будут проводить гуманитарную деятельность по разминированию, оказанию медицинской помощи.

Согласно сообщению, группа была доставлена в Сирию при содействии России.

Первая группа армняских специалистов по оказанию гуманитарной помощи в составе 83 человек отправилась в Алеппо в феврале этого года.

Пресс-секретарь Министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян сообщил Радио Азатутюн, что новая группа отбыла им на смену.