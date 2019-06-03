Мэр Эчмиадзина призывает бойкотировать кафе, принадлежащее приближенным Манвела Григоряна

За аренду уличного кафе площадью 776 квадратных метров, расположенного в центре Эчмиадзина, прямо напротив мэрии, арендатор на протяжении 16 лет платил всего 23 тыс. 280 драмов в год.

По словам мэра Эчмиадзина Дианы Гаспарян, кафе принадлежит приближенным бывшего депутата Национального собрания, отставного генерала Манвела Григоряна, обвиняемого по шести статьям.

Диана Гаспарян вчера в ходе прямого эфира в соцсети Facebook призвала граждан бойкотировать это кафе. «Бойкотировать работу этого кафе, в любом случае, даже в случае, если вас мучает жажда в самый жаркий летний период, не покупать даже одну бутылку воды, чтобы кафе не получило никакого дохода», - сказала она.

Территория сдана в аренду сроком на 25 лет - с 2003-го по 2028 год. В беседе с Радио Азатутюн мэр Эчмиадзина сказала, что они предпринимают шаги для расторжения заключенного договора об аренде. Для начала вместо 23 тыс. 280 драмов был предложен новый размер арендной платы - 7 млн драмов.

«Договор не дает возможности для его досрочного расторжения, но им предусмотрено, что если кадастровая стоимость земли в течение срока аренды меняется, арендодатель уведомляет арендатора о новом размере арендной платы. Поскольку кадастровая стоимость земли в Эчмиадзине на данный момент составляет около 7 тыс. драмов, мы уже уведомили собственника кафе о том, что планируем установить арендную плату за эту территорию в размере 100% кадастровой стоимости, что в год составит 7 млн драмов. Кафе расположено в самой центральной и оживленной части города. Кроме того, я считаю, что это оскорбление для эчмиадзинцев - арендовать за такие гроши в течение 25 лет такую территорию в сердце города», - сказала Гаспарян.

Лишь в том случае, если арендатор не согласится платить предложенную сумму, договор может быть расторгнут.

По документам имя арендатора - Артур Хачатрян. Между тем, мэр Эчмиадзина утверждает: «Это просто поставленный ими человек, который ничего там не решает». Об этом знает весь Эчмиадзин, это маленький город, все обо всём всё знают. Известно, что это территория Манвела Григоряна, и он имел обыкновение постоянно там сидеть».

Отвечая на критику о том, что мэр не должна выступать с подобным призывом, Гаспарян заявила, что считает правомерным то, что сделала.

«Та атмосфера, которая царит в Эчмиадзине, и те настроения, отношение к данному лицу, общественное мнение и настроения позволяют правильно квалифицировать отношение людей. Прежде всего, замечу, что даже и без моего публичного призыва, кроме их близкого круга людей кто-либо другой это кафе вряд ли посещает. Но в любом случае я считаю, что поступила правильно, призвав наших граждан бойкотировать это кафе. Потому что этот шаг, которым делается попытка реанимировать кафе, в очередной раз похож на пощечину эчмиадзинцам, по этой причине я выразила мнение и настроение большинства моих горожан, призвав бойкотировать работу этого кафе», - сказала мэр города.

Сегодня во время нашего посещения кафе было закрыто. Один из сотрудников сказал, что в этом году кафе еще не открывалось и что они не знают, откроется ли вообще.

Бывший депутат фракции Республиканской партии Национального собрания 6-го созыва Манвел Григорян обвиняется по шести статьям Уголовного кодекса: в незаконном хранении оружия и боеприпасов, присвоении имущества в размере более 101 млн драмов (более 208 тыс. долларов), уклонении от уплаты налогов в размере более 1 млрд драмов (более 2 млн долларов), растрате государственных средств в размере более 1 млрд драмов (более 2 млн долларов), организации хищения имущества стоимостью 37 млн драмов (более 76 тыс. долларов) путем вымогательства. Григорян обвинения не признает.