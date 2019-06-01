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Ассирийцы Верхнего Двина говорят: «Такого уклада жизни, как в Армении, нигде нет»

Из примерно 2400 жителей села Верхний Двин Араратской области Армении 2000 - ассирийцы. Они живут в соответствии с ассирийскими традициями.
Армения - Ассирийское село Верхний Двин, 1 июня 2019 г.
1 Армения - Ассирийское село Верхний Двин, 1 июня 2019 г.
Армения - Ассирийское село Верхний Двин, 1 июня 2019 г.
2 Армения - Ассирийское село Верхний Двин, 1 июня 2019 г.
Армения - Ассирийское село Верхний Двин, 1 июня 2019 г.
3 Армения - Ассирийское село Верхний Двин, 1 июня 2019 г.
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