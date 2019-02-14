Бизнесмен: До революции даже из президентской администрации диктовали, как работать

Владелец крупнейшей текстильной фабрики в Армении Баграт Дарбинян считает, что смена власти освободила его от оков, в которых ему приходилось работать более 20 лет. Владелец фабрики «Глория», на которой работают около 2500 человек, подчеркивает, что до революции даже из президентской администрации ему диктовали, с каким заказчикам сотрудничать, от чьих заказов отказаться, часто вынуждали организовывать производство, не выгодное для его бизнеса.

«Повторю: ос-во-бо-ди-лись. Может быть, есть люди, которые не освободились, наоборот, пострадали. Конкретно я освободился, никто не звонит, даже день проходит, думаешь, почему не звонят, ничего не приказывают, даже непривычно. Раньше говорили: сделай то, сделай это, это производи, то производи. Я, конечно, денег не носил, не давал кому-то, но перед тобой ставят условия, и ты не можешь получить доход, они получают. Грубо говоря, было так: “в нашей стране работаешь, а чего ты хочешь?”» - отметил Баграт Дарбинян.

После революции, по словам, бизнесмена, резко возросли доходы фабрики и увеличились возможности для создания новых рабочих мест и вложения новых инвестиций.

«Сейчас налоговая политика стала чуть более жесткой, но по сравнению с тем, от чего мы избавились, это ничего», - подчеркнул Дарбинян.

На днях премьер-министр Никол Пашинян на своей странице в Facebook заявил, что на ванадзорских текстильных фабриках «Глория» и «Сартон» есть 200 вакансий с зарплатой выше 120 тыс. драмов. Организаторы швейного производства в Ванадзоре заявили, что не знают, на основе чего премьер-министр сделал это заявление. На фабрике «Глория» в данный момент есть только текущие рабочие места, связанные лишь со сменой сотрудников, сказал Баграт Дарбинян.

Между тем, владелец компании «Састекс» - одного из конкурентов «Глории», Кристиан Геледжи, который недавно увеличил свое производство и создал новые рабочие места в Ванадзоре, раздосадован этим заявлением главы правительства. Он считает, что это вмешательство в бизнес-среду.

«Никол эффенди не имеет права вмешиваться в дела фабрик, создавать проблемы, это не работа премьер-министра, что он вмешивается и делает заявления, это некрасиво. Я здесь не один бизнесмен, в Ванадзоре тысячи бизнесменов, жалко этих людей. Почему вы разрушаете чужой бизнес, воодушевляете моих людей, чтобы они ушли отсюда, после того как они с трудом нашли это место, и для чего? Он должен создать атмосферу, чтобы закон был один для всех, не нужно делать для кого-то рекламу», - подчеркнул Геледжи.

Бизнесмен, который создал 800 рабочих мест в текстильной отрасли Армении, отмечает, что задачей правительства должно быть содействие производителям в вопросе создания благоприятных условий для работников. Он подчеркивает, что производительность работника, у которого множество проблем в быту, не может быть высокой.

«Это бедный народ нуждается в помощи государства. Мы платим социальные выплаты, скажем, работница получает 90 тысяч драмов, мы 30 тысяч платим государству. Пусть государство не берет у нас 30 тысяч, пусть возьмет половину, а на остальные 15 тысяч обеспечим работницу медицинскими услугами, чтобы она могла завтра пойти к врачу, могла получить лекарства, пойти на операцию», - сказал он.

23 февраля в Ванадзоре пройдет бизнес-форум с участием бизнесменов и инвесторов как из Армении, так и из-за рубежа. В форуме примет участие и премьер-министр Никол Пашинян. Предприниматели Ванадзора заявили, что собираются поднять перед руководителем страны все волнующие их вопросы, ожидая решения в кратчайшие сроки.