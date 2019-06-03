Парламент Армении принял в окончательном чтении проект о введении госпошлины на импортируемый цемент

Национальное собрание Армении сегодня соотношением голосов 85 - «за», 16 - «против», 3 – воздержались, во втором чтении и окончательном чтении приняло спорный законопроект о внесении дополнений в закон РА «О государственной пошлине».

Согласно дополненному закону, устанавливается госпошлина на импортируемый цемент объемом до 1 тонны из расчета 14 драмов за 1 килограмм.

Закон вступает в силу на 10-й день после опубликования и действует до 1 апреля 2020 года.

Этот проект о введении госпошлины на импортируемый цемент был принят в первом чтении 19 апреля. Оппозиционные парламентские фракции «Процветающая Армения» (ППА) и «Лусавор Айастан» («Просвещенная Армения») проголосовали против проекта. Члены фракции ППА утверждали, что это не может быть эффективным решением, если не вводится госпошлина также на импортируемое сырье для производства цемента – клинкер, который также является дешевым.