Словесная перепалка между депутатами фракций «Мой шаг» и «Лусавор Айастан» продолжилась в парламенте

Начавшаяся накануне словесная перепалка по поводу участия представителей власти в советах по управлению вузами сегодня продолжилась в Национальном собрании.

Амазасп Даниелян из фракции правящего блока «Мой шаг» подошел к трибуне со стаканом мацуна, он принес его для руководителя фракции «Лусавор Айастан» («Просвещенная Армения») Эдмона Марукяна.

«Я принес стакан мацуна, и этим я призываю Вас не отравлять рабочую атмосферу», - сказал Даниелян.

После вчерашних выборов временно исполняющего обязанности ректора Ереванского государственного университета (ЕГУ) Марукян заявляет, что университеты должны быть аполитичными, даже сделал запись: «Скажите мойшаговцам – пусть либо выйдут из советов вузов, либо сложат свои депутатские мандаты».

Член совета попечителей ЕГУ Амазасп Даниелян сначала обратился к действующему положению: «Когда Эдмон Марукян говорит, что там представлен депутат от власти, факт в том, что ЕГУ и другие вузы, бюджет которых иногда больше чем наполовину состоит из общественных средств, согласно правовым регулировкам, имеет орган, который предназначен для контроля, в этот орган часть членов назначает правительство. Если у нас проблема с этим положением, давайте обсудим, готовы ли мы сегодня как общество дать вузам возможность [распоряжаться средствами] без какого-либо контроля».

Затем он намекнул: «Вчера были выдвинуты два кандидата на пост внеменно исполняющего обязанности ректора, оба кандидата были выдвинуты членами совета попечителей, которые представляют профессорско-преподавательский состав. Г-н Марукян говорит о высоких стандартах, столкновении интересов, он так и не сказал, имеет ли он отношение к какому-либо из кандидатов или нет. У меня ни с одним из них нет каких-либо личных связей. Сколько можно брать одно отдельное слово, а остальное менять? В конце концов, что останется от классического депутата, если этот депутат скинет класс и класс исчезнет?»

Глава оппозиционной фракции Эдмон Марукян возразил на это, что депутат правящей фракции пытается самоутвердиться за его счет: «Есть известное явление: бьешь по известному человеку и за его счет начинаешь утверждаться. Вы 67 раз повторили в своей речи «г-н Марукян», Вам еще долгие годы нужно работать, чтобы достичь этого классического уровня».

Он заверил, что хочет понять, власть соблюдает заявленные ею принципы или нет. «Вы сказали, что закрывающий дверь не станет ректором – не избирайте временно исполняющего, вы сказали, что политику и вузы разделите - не входите в советы вузов. Если вошли, то определитесь с депутатским мандатом: либо одно возьмите, либо другое. Не консолидируйте все у себя в руках. Если вам кажется, что вы будете это делать, а мы будем молча сидеть и смотреть, мы ведь не наблюдатели здесь. Уже одно ваше присутствие там является политизацией, это уже вызывает подозрения у третьих лиц, что эти люди со своими друзьями во власти избирают желаемых им людей», - сказал глава «Лусавор Айастан».

Вчера полемика развернулись и в Facebook. Министр образования и науки Араик Арутюнян возразил говорящему о политизации советов вузов Марукяну, что в органах управления вузами есть и представители оппозиционных партий. Он привел в пример Ванадзорский государственный университет, членом совета попечителей которого является как раз родной брат Марукяна. Руководитель фракции «Лусавор Айастан» Совета старейшин Ванадзора Крист Марукян также является членом возглавляемой братом партии. Эдмон Марукян под фейсбуковской записью министра образования и науки написал: «вы попросили назначить», а брат – честный человек, согласился, но он не депутат.