На сегодняшнем заседании Совета попечителей Ереванского государственного университета (ЕГУ) временно исполняющим обязанности ректора ЕГУ избран Гегам Геворкян.

Бывшего проректора ЕГУ Гегама Геворкяна несколько месяцев назад уволил бывший ректор вуза Арам Симонян.

Гегам Геворкян сегодня в беседе с журналистами сказал, что Симонян уволил его «за тайное сотрудничество и сомнительные сделки с властями», утверждая, что ничего подобного не было.

Не исключив, что могут иметь место политические вмешательства в дела вуза, врио ректора, в то же время, отметил, что он не допустит этого. «Политического давления не будет», - заверил он.

На должность врио ректора ЕГУ была также выдвинута кандидатура заведующего кафедрой гражданского судопроизводства ЕГУ Ваге Ованнисяна, однако он не был избран.

23 мая Арам Симонян подал в отставку с поста ректора ЕГУ.