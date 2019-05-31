Cубподрядчики в течение 1,5 месяцев будут ждать завершения переговоров между правительством и «Корсан Корвиам»

Компании-субподрядчики, осуществляющие строительство участка Аштарак-Талин дорожного коридора Север-Юг, в течение 1,5 месяцев будут ждать завершения переговоров между правительством и испанской компанией «Корсан Корвиам». В правительстве настроены оптимистично.

«Я надеюсь, что в течение этих 1,5 месцев у нас будут развития», - в беседе с журналистами отметил руководитель офиса вице-премьера Тиграна Авиняна Вараг Сисерян.

Компания «Корсан Корвиам» - один из главных подрядчиков, осуществлявших строительство автомагистрали Север-Юг, с августа 2018 года не платила компаниям-субподрядчикам за выполненные ими работы. Сотрудники около 20 компаний вчера перекрыли участок Уджан-Аштарак автомагистрали Север-Юг. Они требовали решить их вопрос. Строители разблокировали дорогу, получив обещание, что их примут в правительстве.

Сегодня после встречи в правительстве юрист компаний-субподрядчиков Армен Сакапетоян сказал, что компании, не получавшие средств с августа прошлого года, предложили представителям правительства свой вариант решения проблемы.

«Наше предложение правительству состоит в том, чтобы оно поддержало местные организации, чтобы долги местным организациям были выплачены либо за счет бюджетных, либо за счет проектных средств, чтобы право требовать организации уступили правительству, и, например, если в конце выяснится, что государство должно «Корсан Корвиам» 10 миллионов, то государство снизит эту сумму на выплаченные 5 миллионов и выплатит всего 5 миллионов, если же выяснится, что «Корсан Корвиам» должна правительству 10 миллионов, то получится, что «Корсан Корвиам» уже должна будет государству не 10, а 15 миллионов», - представил предложение субподрядчиков Сакапетоян.

Хотя компания «Корсан Корсиам» находится в процессе банкротства, заместитель министра транспорта, связи и информационных технологий Баграт Бадалян говорит, что у компании есть полученные от правительства финансовые средства и она может из этих средств выплатить свои долги. В правительстве рассматривают также вариант, предложенный компаниями-субподрядчиками.

Кстати, по словам замминистра, «Корсан Корвиам» уже давно прекратила строительные работы на автомагистрали Север-Юг.