Строители автомагистрали Север-Юг перекрыли дорогу Уджан-Аштарак

Один из главных подрядчиков, осуществляющих строительство автомагистрали Север-Юг, компания «Корсан Корвиам», с 2017 года находится в процессе банкротства. Однако около 20 компаний-субподрядчиков компании «Корсан Корвиам» с августа 2018 года не получают денег за выполненные ими строительные работы.

«До сих пор каждый раз нас обманывают, говорят: через две недели, через месяц»,- рассказал Радио Азатутюн один и протестующих.

«79 дней, 60 дней люди работали и не получили ни копейки», - добавил другой.

Сотрудники компаний-субподрядчиков сегодня в знак протеста перекрыли участок Уджан-Аштарак дороги Север-Юг. Протестующие требуют скорейшего решения их вопроса и ожидают помощи от правительства.

Армения заключила договор с испанской компанией «Корсан Корвиам» еще в 2012 году, когда премьер-министром был Тигран Саргсян.

Основатель компании-субподрядчика «Жакшин» Гурген Ованнисян в беседе с Радио Азатутюн сообщил, что только их компании испанская компания не выплатила 23 млн драмов.

«Компания «Корсан» обратилась к нашему правительству с тем, что у правительства есть удержанные у нее депозитные средства... и из этих средств примерно 5,5 млн долларов должны заплатить нам», - сказал Гурген Ованнисян.

По словам основателя компании «Жакшин», ранее 19 компаний- субподрядчиков обратились в правительство. По словам Ованнисяна, «Корсан Корвиам» задолжала субподрядчикам более 2 млрд 276 млн драмов.

Заместитель министра транспорта, связи и информационных технологий Баграт Бадалян заверил, что правительство полностью заплатило испанской компании за выполненные работы.

«Наш надзирающий инженер – компания «Сафедж», заверяет, что мы заплатили всю сумму. Это означает, что работы «Корсан» выполняла посредством субподрядчиков, мы заплатили «Корсан», однако «Корсан» не заплатила своим субподрядчикам», - пояснил Баграт Бадалян.

Вчера во время правительственного часа в парламенте вопрос сотрудников компаний, занимающихся строительством автомагистрали Север-Юг, поднял депутат оппозиционной фракции «Лусавор Айастан» («Просвещенная Армения») Геворк Горгисян. Ему ответил вице-премьер Тигран Авинян, сказав, что правительство ведет переговоры с компанией «Корсан Корвиам».

«Мы сейчас ведем переговоры и хотим понять, идем ли мы в международный арбитраж или нет. Правительство Республики Армения в лице Министерства транспорта, связи и информационных технологий не имеет обязательств перед субподрядчиками, и наши расчеты показывают, что в настоящее время у нас нет обязательств перед «Корсан Корвиам»», - отметил вице-премьер.

Геворк Горгисян видит один вариант решения этой проблемы: «На каждом этапе выполненения работ, когда «Корсан» выплачивалась сумма, 10% этой суммы удерживалось в качестве депозита для улаживания будущих или текущих проблем. И они предлагали половину из этих удержанных средств предоставить на погашение долгов перед компаниями-субподрядчиками, а другую половину сохранить для решения будущих проблем, но господин Авинян ответил, что это может быть неприемлемым, поскольку обязательства «Корсан» перед нашим государством могут быть больше этой суммы».

Кстати, «Корсан Корвиам» проходит по уголовному делу о крупномасштабных злоупотреблениях, выявленных в ходе строительства дороги Север-Юг. В компании сегодня не стали отвечать на наши вопросы, мотивируя это занятостью, однако подтвердили, что у них есть задолженность перед примерно 20 компаниями, имеющими более 700 сотрудников.

Сотрудники компаний-субподрядчиков сегодня днем разблокировали дорогу Север-Юг. Завтра их обещали принять в правительстве.