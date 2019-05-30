Бесплатное лекарство будет предоставлено 200 тысячам необеспеченным гражданам – правительство одобрило проект Минздрава

Около 200 тысяч необеспеченных граждан, зарегистрированных в системе социальной оценки семьи и имеющих больше 30 баллов, получат бесплатные лекарства через сеть первичного здравоохранения.

На сегодняшнем заседании правительство Армении одобрило соответствующий проект, представленный Министерством здравоохранения.

«Ранее этой группы не было в списке бесплатных компенсаций. Проект будет реализован в рамках 1 млрд. 115 млн. драмов (свыше 2,3 млн долларов). Проектом к списку также добавляются две новые болезни, стоимость лекарств для лечения которых ранее не компенсировалась: гипофизарный нанизм (карликовость) и вирусный гепатит С. Компенсация за эти два заболевания будет производиться с 2020 года. Может случиться так, что компенсация за гепатит С начнется уже в этом году, в зависимости от того, как мы будем экономить, если в этом году во время закупок будет экономия. Для карликовости будет дополнительно предусмотрено 90 миллионов драмов, для гепатита С – 85 миллионов драмов», - заявил министр здравоохранения Арсен Торосян.

«Фактически, 200 тысяч человек, которые до этого не получали эту услугу, теперь за счет государства получат новую здравоохранительную услугу», - констатировал премьер-министр Никол Пашинян.