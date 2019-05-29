Пашинян: ЕАЭС развивается, открывая новые возможности для бизнеса и экономики стран-членов

Визит премьер-министра Армении Никола Пашиняна в столицу Казахстана завершен. Пресс-секретарь премьер-министра Владимир Карапетян в телефонной беседе с Радио Азатутюн сообщил, что Пашинян встретился с местной армянской общиной, а также принял участие в официальном ужине лидеров государств-членов ЕАЭС.

«Сейчас мы в самолете, готовимся к взлету… У нас здесь есть две программы: одна - программа визита премьер-министра, другая - программа заседания Высшего Евразийского совета, на котором мы председательствовали. Обе программы были полностью выполнены, и все встречи состоялись в запланированное время», - сказал Карапетян.

Что касается встречи с президентом России Владимиром Путиным, то, по словам пресс-секретаря премьер-министра Армении, такая встреча не была запланирована.

Ранее сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что премьер-министр Армении примет участие в Международном экономическом форуме, который пройдет в Санкт-Петербурге 6-8 июня, и в рамках форума состоится также встреча Пашинян-Путин.

Евразийский экономический союз постепенно развивается, открывая новые возможности для бизнеса и экономики стран-членов, сегодня в Нур-Султане заявил премьер-министр Армении. По его словам, расширяется также круг международных партнеров Евразийского экономического союза, в частности, вскоре вступит в силу соглашение о свободной торговле с Ираном, были подписаны соглашения об обмене информацией с Китаем и Вьетнамом, в настоящее время ведутся переговоры с Сингапуром, Египтом и Сербией.

В столице Казахстана сегодня состоялся юбилейный саммит Евразийского экономического союза, итоги работы которого подвели председательствующий в этом году премьер-министр Армении и глава Евразийской экономической комиссии Тигран Саргсян.

Пять лет назад в столице Казахстана Россия, Беларусь и Казахстан подписали соглашение о Евразийском союзе, а затем к ним присоединились также Армения и Кыргызстан.

Идею Евразийского союза 25 лет назад впервые озвучил президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, он считается крестным отцом этого союза. По этому случаю президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев вчера вручил ордена имени Назарбаева президентам России, Беларуси и Кыргызстана.

В Нур-Султане премьер-министр Армении также провел две двусторонние встречи - с первым и нынешним президентами Казахстана.

Действующий президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с Николом Пашиняном, в частности, заявил, что Казахстан заинтересован в развитии дружественных отношений с Арменией. Пашинян согласился с предложением Токаева поручить министрам Армении и Казахстана работать в направлении активизации экономических связей.

Согласно сообщению пресс-службы премьер-министра Армении, первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев на встрече с Николом Пашиняном отметил, что между Казахстаном и Арменией никогда не было никаких проблем, кроме добрых отношений.

«Армянская диаспора является мостом, живущие здесь армяне - наши граждане, казахстанцы. Они объединяют нас. В последнее время торговля выросла между нашими странами, но из-за плохой логистики эта сфера страдает», - подчеркнул Назарбаев, добавив, что при новом президенте Токаеве отношения Казахстана с Арменией будут такими же хорошими, как и раньше.

Премьер-министр Армении также выразил уверенность в том, что с новым президентом Казахстана «у нас будут такие же теплые и конструктивные отношения».