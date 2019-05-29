«Разработка проекта о ветировании находится на завершающей стадии» - Макунц обратилась к другим фракциям

Процесс разработки проекта о ветировании находится на завершающей стадии, сегодня с трибуны Национального собрания заявила глава фракции «Мой шаг» Лилит Макунц.

Она обратилась к членам других парламентских фракций.

«Фракция «Мой шаг» инициировала процесс разработки проекта о ветировании, который начался еще несколько месяцев назад. В данный момент он находится на завершающей стадии, и поэтому я обращаюсь с призывом к моим коллегам – к фракциям «Процветающая Армения» и «Лусавор Айастан» - в течение недели представить в письменном виде предложения о том, что, по их мнению, должно быть включено в проект о ветировании, а также свои опасения», - сказала Макунц.

«Откуда нам знать, что вы написали, чтобы вносить предложения по этому поводу?»

«Откуда нам знать, что вы написали, чтобы вносить предложения по этому поводу?» - отреагировал на этот призыв руководитель фракции «Лусавор Айастан» («Просвещенная Армения») Эдмон Марукян.

«Если есть что-то, нужно создать группу, работать в этой группе, а не работать над чем-то и говорить «мы работаем над этим, если есть опасения или предложения, представьте их». О чем представить? Откуда нам знать, что вы написали, чтобы вносить предложения по этому поводу? Либо должна проводиться инклюзивная работа, либо это просто заявление, которое делается для того, чтобы потом сказать: «мы заявили, предложений не было, ничего не представили, что теперь нам делать», - сказал Марукян.

20 мая на совещании в правительстве премьер-министр Никол Пашинян сказал, что деятельность судебной власти, которая не пользуется доверием народа, постоянно вызывает волнения среди общественности. Премьер-министр заявил, что «пришло время для оперативного вмешательства в судебную систему». «Все без исключения судьи в Армении должны подвергнуться процессу так называемого ветирования, то есть, общественность должна иметь полную информацию о политических связях и происхождении судьи, о его имущественном положении, о его личных и профессиональных качествах в статусе судьи и в период предыдущей деятельности», - в частности, сказал Пашинян.