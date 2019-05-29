«Кочаряну я не звонил и не встречался с ним» - Гагик Царукян

«[Роберту] Кочаряну я не звонил и не встречался с ним», - сегодня журналистам заявил руководитель парламентской фракции партии «Процветающая Армения» Гагик Царукян, отвечая на вопрос, встречался ли он с бывшим президентом Армении после освобождения последнего из-под стражи.

«Нет, я не звонил и не встречался с ним, можете связаться с охраной, они сообщат вам», - сказал Царукян.

На вопрос Радио Азатутюн, исключает ли он сотрудничество с Кочаряном на каком-либо этапе, лидер ППА ответил так: «Мы объясняли вам сто раз, вы в сотый раз задаете один и тот же вопрос. У вас есть другие вопросы?»

На вопрос другого журналиста, почему он избегает встречи с Кочаряном, Царукян ответил так: «Почему избегаю? С чего вы предположили, что я избегаю. Если этого не было, если у нас нет связи, о чем речь?»

На замечание о том, что в свое время его имя связывали с Кочаряном, Царукян ответил так: «Какое отношение мы имеем к том, что кто-то что-то связывает? Сегодня каждый имеет право заниматься политикой. Сегодня каждый день создается пара партий, каждая со своей политической точкой зрения, подходом. Какое это имеет отношение к нам?»