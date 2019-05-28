«Для Армении гораздо важнее, является ли ОДКБ нашей союзной структурой» - Акоп Бадалян

После отзыва Юрия Хачатурова с поста генерального секретаря Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), наконец, государства-члены альянса пришли к согласию по вопросу нового кандидата.

Политический аналитик Акоп Бадалян считает подобное развитие событий в ОДКБ маленькой победой официального Еревана и поясняет, почему. Дело в том, что кандидат Беларуси Станислав Зась возглавит организацию по истечении срока квоты Армении. Срок полномочий Юрия Хачатурова должен был истечь к январю 2020 года.

«Было очевидно стремление Минска и Астаны взять эту квоту, а также двойная игра Москвы, когда не было четкой позиции о том, должна ли Армения сохранить квоту или нет», - в беседе с Радио Азатутюн сказал аналитик.

Должность генерального секретаря ОДКБ осталась вакантной в ноябре 2018 года после отзыва с этой должности представителя Армении Юрия Хачатурова. Ему в Армении было предъявлено обвинение в свержении конституционного строя по делу о событиях 1 марта 2008 года.

23 мая главы МИД стран-членов ОДКБ одобрили кандидатуру Станислава Зася на должность генсека альянса, который в случае одобрения со стороны руководителей всех государств-членов организации займет эту должность с 1 января 2020 года.

Ранее Армения не соглашалась на назначение на эту должность кандидата Беларуси. Официальный Ереван считал нецелесообразным принимать его в Армении.

Кандидат на должность генсека ОДКБ вчера прибыл в Ереван, он встретился здесь с министром иностранных дел Зограбом Мнацаканяном и с премьер-министром Николом Пашиняном.

Никол Пашинян подчеркнул важность того факта, что кандидатура генерального секретаря ОДКБ была согласована странами-членами организации.

Политический аналитик Акопа Бадалян убежден, что не столь важно, кто станет секретарем ОДКБ, есть более глубинные проблемы.

«Совсем несущественно, кто станет секретарем, существенно то, какую политику проводят руководители этих государств, - сказал Бадалян. - Поэтому я отмечаю, что для Армении гораздо важнее, является ли, в конце концов, ОДКБ нашей союзной структурой или нет. Вот главный вопрос».