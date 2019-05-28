ОДКБ является одним из важнейших элементов системы безопасности Армении - Пашинян кандидату на пост генсека организации

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сегодня принял кандидата на пост генерального секретаря Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), государственного секретаря Совета безопасности Беларуси Станислава Зася.

Как сообщает пресс-служба главы армянского правительства, на встрече также присутствовал Чрезвычайный и Полномочный посол Беларуси в Армении Игорь Назарук.

Премьер-министр приветствовал гостей в правительстве Армении и подчеркнул важность того факта, что кандидатура генерального секретаря ОДКБ была согласована странами-членами организации. «Приятно, что мы пришли к согласию, и с 1 января 2020 года Вы по принципу ротации примете пост генерального секретаря ОДКБ. ОДКБ является одним из важнейших элементов системы безопасности Республики Армения, и Армения заинтересована в эффективной работе этой структуры. Деятельность ОДКБ в нашем регионе должна способствовать поддержанию баланса и мира», - отметил Никол Пашинян.

Премьер-министр добавил, что государства-члены ОДКБ должны действовать в соответствии с буквой и духом устава организации, и Армения привержена этим принципам. Никол Пашинян выразил надежду, что Станислав Зась своей деятельностью будет содействовать сотрудничеству между государствами-членами ОДКБ в области безопасности и повышению эффективности обеспечения коллективной безопасности.

Станислав Зась поблагодарил премьер-министра Пашиняна за прием и поддержку Арменией его кандидатуры на пост генерального секретаря ОДКБ. Он отметил, что за время своей работы приложит максимум усилий для повышения эффективности деятельности ОДКБ и развития сотрудничества между государствами-членами.

Собеседники обсудили вопросы сотрудничества в рамках ОДКБ. Были затронуты вопросы безопасности, военно-технического сотрудничества, сохранения военного баланса в регионе и др.

Премьер-министр Пашинян отметил, что Армения намерена в атмосфере диалога продолжить совместную работу по формированию эффективной повестки и развитию взаимовыгодного сотрудничества.

Станислав Зась еще раз подчеркнул, что приняв пост генерального секретаря ОДКБ с 1 января 2020 года, своей деятельностью будет служить достижению этих целей и укреплению сотрудничества между государствами-членами в сфере безопасности.

Он также поздравил премьер-министра Республики Армения и армянский народ с Днем Республики, пожелав мира, благополучия и процветания.