Никол Пашинян: «На родине Арама Манукяна нет места коррумпированным и продажным чиновникам»

«На родине прожившего аскетическую жизнь Арама Манукяна нет места коррумпированным и продажным чиновникам», - заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян сегодня в своем поздравительном послании по случаю Дня Первой Республики в мемориальном комплексе Героической битвы при Сардарапате.

«Каждый такой чиновник предает героев Сардарапата, и воодушевленные подвигами героев Сардарапата, Баш-Апарана, Каракилисы, мы установим на нашей родине справедливость, верховенство закона и основанное на законности и взаимном уважении национальное единство», - подчеркнул премьер-министр.

«Сегодня мы празднуем одно из важнейших событий нашей многовековой истории - День основания Первой Республики. 28 мая 1918 года, после героических сражений Каракилисы, Баш-Апарана, Сардарапата была провозглашена независимость Первой Республики Армения, - сказал Пашинян и продолжил: - Это произошло в период, когда казалось, что история армянского народа достигла своего финального этапа. Ровно через 500 лет после падения Киликийской Армении не имеющий государственности армянский народ стал жертвой величайшей трагедии - геноцида. Полтора миллиона армян были убиты, сотни тысяч армян стали беженцами, и быть армянином стало само по себе опасно для жизни. И казалось, что созданы все предпосылки для того, чтобы армянский народ сдался перед своей историей, признал свое поражение, потерял свою самобытность, забыл свою историю и отказался от каких-либо претензий на будущее. Однако произошло обратное, произошло неожиданное, и армянский народ обрел то, что казалось безвозвратно утраченным - обрел государственность, обрел государственный флаг, обрел государственный герб, обрел государственный гимн, отражающий трагическую, но в то же время чудесную историю исторического возрождения нашего народа, находящегося на грани смерти».

«Сегодня мы стоим на святой земле, дорогие соотечественники, потому что здесь была пролита священная кровь, благодаря которой было обретено право жить и существовать для нас, для нашего народа и для его самобытности. Первая в нашей истории Республика зиждется на этой священной крови, и пролитая здесь священная кровь доказала, что армянский народ - это жизнеспособный народ, живущий народ, и любая попытка положить конец его истории обречена на провал», - отметил премьер.

«Покойтесь с миром, герои сражений Сардарапата, Баш-Апарана, Каракилисы, покойтесь с миром, государственные деятели, члены правительства Первой Республики во главе с четырьмя премьер-министрами Первой Республики - Ованесом Каджазнуни, Александром Хатисяном, Амо Оганджаняном, Симоном Врацяном. Покойтесь с миром, командиры и государственные деятели героических сражений Сардарапата, Баш-Апарана, Каракилисы - Арам Манукян, Товмас Назарбекян, Даниэль Бек-Пирумян, Драстамат Канаян, Мовсес Силикян, Кристофор Араратян, Погос Бек-Пирумян, потому что ваш подвиг, ваше дело сегодня живо, - заявил Никол Пашинян и продолжил: - Вашими подвигами вдохновлялись герои Арцахской освободительной войны - от Вазгена Саргсяна до Монте Мелконяна, от Кристофора Иваняна до Леонида Азгалдяна, вашими подвигами вдохновлялись герои Четверехдневной апрельской войны - от Роберта Абаджяна до Кярама Слояна, от Арменака Урфаняна до Адама Саакяна. Вашими подвигами вдохновлены рядовые военнослужащие и офицеры, сержанты и генералы армянской армии, которые ежедневно неустанно несут тяжелую, но гордую ответственность по обеспечению безопасности Родины. […] Вашими подвигами вдохновлены свободные и гордые граждане Республики Армения, которые утвердили свою власть в Армении, которые стали хозяевами страны, Родины, которую вы основали».

«Да здравствует свобода, да здравствует Республика Армения, да здравствует Республика Арцах, да здравствуют герои Сардарапата, Баш-Апарана, Каракилисы, да здравствуют отцы-основатели Первой Республики, да здравствуем мы и наши дети, которые живут и будут жить в свободной и счастливой Армении», - заявил премьер.

Премьер-министр Никол Пашинян в мемориальном комплексе Героической битвы при Сардарапате принял участие в мероприятии, посвященном Празднику Республики, вместе с Католикосом всех армян Гарегином Вторым, президентом Армении Арменом Саркисяном, высшим руководством страны и гостями.

Премьер-министр возложил венок к увековечивающему память героев Сардарапатской битвы памятнику и воздал дань уважения. Затем состоялась церемония открытия мемориала, посвященного 140-летию основателя Первой Республики Армения, государственного и политического деятеля Арама Манукяна. Авторами шестиметрового мемориала из красного туфа являются архитектор Айк Асатрян и скульптор Артак Амбарцумян.

Затем премьер-министр вместе с участниками мероприятия осмотрел выставку «Формирование Первой Республики Армения и история майских героических сражений» в Национальном музее этнографии армян и истории освободительной борьбы.