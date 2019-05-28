Артак Давтян: Ответы на существующие в обществе вопросы должна дать следственная комиссия

Начальник Генштаба Вооруженных сил Армении Артак Давтян, который был высокопоставленным военным и в 2016 году, не исключает, что в результате разоблачений следственной комиссии, которая будет создана в Национальном собрании по вопросу апрельской четырехдневной войны 2016 года, высокопоставленные чиновники будут не привлечены к ответственности, а поощрены за хорошее выполнение своей работы.

А на вопрос, есть ли необходимость в создании подобной комиссии, глава Генштаба ответил: «Приказы премьер-министра военные не обсуждают, а исполняют. О необходимости следственной комиссии спросите у премьер-министра, он скажет. Необходимость есть. Если в обществе есть вопросы, на которые нужно ответить, ответы на эти вопросы даст следственная комиссия».

На прошлой неделе во время своего выступления на совещании в правительстве Никол Пашинян говорил о целях некоторых кругов спровоцировать заговорщическую войну, сдать некоторые территории и возложить ответственность за произошедшее на правительство Армении. Описанный возможный сценарий премьер квалифицировал как действие, походящее на государственную измену, и заявил, что как премьер-министр Армении, являющейся гарантом безопасности Нагорного Карабаха, как главнокомандующий Вооруженными силами в ситуациях войны примет самые жесткие меры для искоренения этих заговорщических намерений.

На вопрос, получил ли он в этом смысле инструкции от премьер-министра, начальник Генштаба ВС ответил: «Задачи, которые были поставлены и которые подлежат оглашению, были оглашены, то, что не подлежит оглашению, мы не имеем права оглашать».