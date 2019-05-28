Сегодня, 28 мая, в Армении отмечают 101-ю годовщину создания Первой Республики, которая была провозглашена в 1918 году.

Это произошло вслед за героическими сражениями под Сардарапатом, Баш-Апараном, Каракилисой. Первая Республика Армения просуществовала около двух с половиной лет.

В связи с праздником сегодня в Армении планируется провести ряд мероприятий.

Президент Армении Армен Саркисян выступил с посланием по случаю Праздника Республики.

В послании, текст которого опубликован на официальном сайте президента, в частности, говорится:

«Армянский народ сегодня отмечает праздник восстановления своей имеющей многовековую историю государственности – Праздник нашей Республики, символизирующий борьбу и достижения армянского народа, победу его несгибаемого духа.



Армянским народом пройден героический и славный путь формирования армянской идентичности, строительства и становления армянской государственности. Наши потери лишь укрепили наше стремление жить, наша мысль была направлена на созидание, наша сила – на утверждение мира.



Будем благодарны всем тем людям, которые в 1918 году создали Первую Республику Армению, после 1920 года строили Советскую Армению, а в 1991 году возродили независимую Республику Армению, всем тем, кто почти три десятилетия хранил и хранит её.



Обеспечение безопасности и устойчивое развитие Армении и армянского народа – задача всенародного значения. А всенародные задачи могут решаться только всенародными усилиями, используя все возможности и весь потенциал Армении, Арцаха (Карабаха - ред.) и Диаспоры.



Мы должны сформировать Единую Национальную повестку с общими, имеющими жизненное значение и важность задачами и приоритетами. Каждый из нас должен быть вовлечён в процесс принятия решений, касающихся общих вопросов.



И в этом плане бесценна роль нашей молодёжи. Сегодня я обращаюсь в особенности к нашему молодому поколению, живущему в Армении, Арцахе, в разных уголках мира, с призывом сплотиться на родной земле с независимой государственностью. Сегодня у нас есть лучшая возможность жить и развиваться на собственной земле, мечтать и думать о завтрашнем дне, свести в одно целое Родину как общую идею и как мощную и жизнеспособную государственную единицу.



Мы не можем позволить себе удовлетвориться своими достижениями. Сегодня у нас есть историческая возможность улучшить нашу страну, способствовать укреплению нашей Родины. Сегодня, более чем когда-либо, мы можем и готовы вместе, с утроенной силой и возможностями Армении, Арцаха и Диаспоры, служить Армении.



Поздравляю с нашим общим праздником в Армении, Арцахе и Диаспоре. Мира, победы и успеха нам всем и каждому, нашей стране, нашему народу, каждой семье, каждому гражданину. Уверен, что история грядущих столетий нашей государственности зафиксирует новые успехи и победы, обретённые единством и творческим трудом армянского народа».