«Нет айастанцев и арцахцев, ничего подобного не существует» - Анна Акопян

Сын премьер-министра Армении, военнослужащий срочной службы Ашот Пашинян переведен из Нагорного Карабаха в Ереван временно, сегодня в беседе с журналистами сказала супруга премьер-министра Никола Пашиняна Анна Акопян, добавив, что военнослужащие здесь проходят курсы, по завершении которых их сын вновь вернется на передовую.

Один из журналистов, в частности, поинтересовался, почему сына премьер-министра перевели из воинской части, расположенной в Нагорном Карабахе, в воинскую часть в Ереване, и соответствует ли действительности информация о том, что «ситуация в Карабахе плохая, а власти это скрывают».

«Ашот со своими сослуживцами вернулся для переподготовки или курсов, это временно, и он вернется [в Карабах]. Я не знаю никакой информации о том, что ситуация может... Это не так, и прибытие Ашота в Ереван не имеет к этому никакого отношения. Он как служил в Нагорном Карабахе, так и будет продолжать нести свою службу там. Это обычное явление. Наш сын служит так же, как любой солдат, никоим образом его служба не отличается от службы других, и даже в том, что он прибыл в Ереван, а потом вернется [в Карабах], она также не отличается», - отметила Анна Акопян.

На днях циркулирующие слухи о том, что сын премьера переведен из Карабаха в Ереван, в Facebook прокомментировал также пресс-секретарь Министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян, отметив, что каждый военнослужащий Вооруженных сил в разное время, в разных местах участвует в различных сборах, экзаменах и учениях.

Прозвучал вопрос о том, что в последнее время есть напряженность между Ереваном и Степанакертом, в частности, два дня назад на площади Свободы группа граждан провела митинг, на котором звучали призывы к насилию в отношении руководителя Карабаха Бако Саакяна. Анна Акопян в ответ заявила, что напряженности нет и быть не может.

«За последние 20 лет периодически по причине отношения к какому-либо лицу делались попытки обобщить это отношение, так сказать, начать процессы по вбиванию клина, но они никогда не имели и не могут иметь успеха, потому что нет айастанцев и арцахцев, ничего подобного не существует», - ответила супруга премьер-министра.

Что касается зарубежных поездок Анны Акопян, то она подчеркнула, что эти поездки не приводят к дополнительным расходам, наоборот, приносят в Армению крупные суммы.

«Почему супруги прежних руководителей не делали этого? Что мне сказать? Я не знаю, почему они этого не делали, они тоже могли это делать, у них тоже была эта возможность, когда их мужья куда-то отправлялись, они могли сесть в тот же самолет и отправиться вместе с ними, быть рядом. Откуда мне знать, почему они этого не делали? Я очень люблю своего мужа. В финансовом плане, когда хотят увидеть в этом растрату денег, я приведу в пример поездку в США. На этот визит мы потратили 10 млн драмов, а в Армению привезли 755 млн драмов. Если бы поездка, в которую я отправляюсь, не была бы важной и не приносила бы пользу для Армении, я никогда бы себе не позволила этого, то есть мне это не нужно», - подчеркнула Акопян.