Ашот приехал на курсы и вернется в Карабах – супруга премьера о службе сына

«Ашот вместе со своими сослуживцами приехал на переподготовку или курсы, это временно и он вернется», - сегодня сказала супруга премьер-министра Армении Никола Пашиняна Анна Акопян в ответ на вопрос журналиста о ее сыне, который служит в Нагорном Карабахе.

Журналист, в частности, поинтересовался, почему сына премьер-министра Ашота Пашиняна перевели из воинской части, расположенной в Нагорном Карабахе, в воинскую часть в Ереване, и соответствует ли действительности информация о том, что «ситуация в Карабахе плохая, а власти это скрывают».

«Ашот со своими сослуживцами вернулся для переподготовки или курсов, это временно и он вернется [в Карабах]. Я не знаю никакой информации о том, что ситуации может... Это не так, и прибытие Ашота в Ереван не имеет к этому никакого отношения. Он как служил в Нагорном Карабахе, так и будет продолжать нести свою службу там. Это обычное явление. Наш сын служит так, как любой солдат, никоим образом его служба не отличается от службы других, и даже в том, что он прибыл в Ереван, а потом вернется [в Карабах], она также не отличается», - отметила Анна Акопян.

Супруга премьера отметила, что согласно установленному порядку в Ереване у ее сына был однодневный отпуск, который он провел дома.

Отметим, что пресс-секретарь Министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян также прокомментировал распространяемую в соцсетях информацию, подчеркнув, что каждый солдат Вооруженных сил Армении в различное время принимает участие в различных сборах, сдает экзамены и проходит обучение.