«Экономическое развитие Армении должно основываться на индивидуальных усилиях» – Пашинян

Премьер-министр Никол Пашинян в Татеве принял участие в инвестиционном бизнес-форуме “Мой шаг во имя Сюникской области” и выставке местного производства EXPO.

Основая цель форума - развитие бизнес-среды в областях страны.

«Наша политическая задача - сделать Республику Армения страной людей, которые верят в свои силы и знают, что эти идеи могут быть реализованы в Республике Армения. Все это не просто заявления, потому что то, что произошло в Армении и что все еще происходит, по сути, является реализацией этой идеи», - в своем выступлении отметил Пашинян.

Премьер подчеркнул, что экономическое развитие Армении должно основываться на индивидуальных усилиях.

«Экономическое развитие основывается главным образом на отдельных личностях. Конечно, вхождение крупных инвесторов в Республику Армения очень важно, но, по моему убеждению, они в первую очередь идут за талантливыми людьми. Наша задача - показать, что в Армении живут талантливые люди, способные создать атмосферу для воплощения мечтаний других», - сказал Никол Пашинян.