«Уходить нужно достойно» - министр образования об отставке ректора ЕГУ

Уходить нужно достойно, сегодня заявил министр образования и науки Араик Арутюнян, по просьбе Радио Азатутюн комментируя отставку ректора Ереванского государственного университета (ЕГУ) Арама Симоняна.

На вопрос, считает ли он, что Симонян ушел недостойно, Арутюнян ответил: «Я думаю, то, о чем он говорил, говорит об этом».

Симонян, с 2006 года возглавлявший крупнейший вуз Армении и вчера подавший в отставку, значительную часть своей речи об отставке посвятил тому обстоятельству, что до сих пор не поступило ни одного официального послания и поздравления в связи со 100-летием университета.

«Отмечать юбилей в таких условиях очень сложно. Власти ясно говорят: мы будем отмечать юбилей в том случае, если Вы не будете занимать должность ректора», - сказал Симонян.

Министр на это возразил, что Симонян в очередной раз «лжет». «Он в очередной раз лжет, потому что он сам хорошо знает и сам заявил, что основные мероприятия будут осенью, а 16 мая просто был день принятия решения, и он готовится к торжествам осенью. В очередной раз этот человек лжет, я именно об этом и говорю, что уходить тоже нужно достойно, а не так», - сказал Араик Арутюнян.

На вопрос, ждал ли он отставки Симоняна, министр ответил: «Он должен был сам решить, но жаль, что он решил так поздно, в очередной раз отбросив ЕГУ на годы назад».